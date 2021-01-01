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Die Welt назвала эпоху гиперзвукового оружия кошмаром для Европы

Появление гиперзвукового оружия — это «новый виток в спирали угроз и обороны», пишет Die Welt. По мнению авторов статьи, подобное оружие крайне непредсказуемо и может сделать бесполезными прежние системы ПРО
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Гиперзвуковое оружие стало совершенно новым видом угрозы, который может нарушить баланс между ядерными державами, говорится в статье журналиста газеты Die Welt Герхарда Хегмана.

Он напомнил, что 12 декабря Россия залпом запустила четыре баллистические ракеты «Булава» с подводного крейсера «Владимир Мономах» в Охотском море. Тогда ракеты преодолели более 5,5 тыс. км и поразили цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

Хегман отметил, что в тот момент на авиабазе США Рамштайн в Германии прозвучал сигнал о реальном пуске ракеты, «солдаты и гражданские были в ужасе», пока в Пентагоне не сообщили о том, что тревога была ложной. Этот случай показывает, что США не исключают ракетного удара по Европе и поэтому постоянно следят за системами предупреждения, полагает автор статьи.

В то же время Хегман отметил, что гиперзвуковое оружие может сделать бесполезным прежние системы оповещения о нападении, а время на реагирование резко сокращается. Если при запуске баллистических ракет из России по США есть от 20 до 30 минут, то в случае с гиперзвуковым оружием на принятие решения остается пять минут или меньше, приводит автор оценку экспертов.

«Владимир Мономах» впервые запустил четыре «Булавы». Видео
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Эпоха гиперзвукового оружия — это «кошмар для ответственных лиц в вооруженных силах и в политических кругах», говорится в статье. «В то же время оборонной промышленности это дает надежду на новые многомиллиардные заказы. Это новый виток в спирали угроз и обороны», — полагает автор материала.

Он отметил, что гиперзвуковое оружие не только очень быстро достигает цели, но и крайне маневренно. «Их трудно обнаружить, а из-за запутанных траекторий практически невозможно определить, по какой они выпущены цели. Борьба с ними чрезвычайно сложна. Получается опасная смесь внезапности, непредсказуемости и беззащитности», — пишет Хегман.

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Президент России Владимир Путин заявлял, что российские гиперзвуковые комплексы легко преодолевают любую систему ПРО, а наличие этого вида оружия позволяет стране сохранять стратегический баланс и стабильность в мире. По его словам, России пришлось приступить к разработке гиперзвукового оружия после выхода США из Договора о противоракетной обороне в 2002 году.

В июне Путин также пообещал «приятно удивить» страны с гиперзвуковым оружием. По его словам, когда такой вид оружия создадут за рубежом, у России уже «появится средство борьбы» с ним.

США объявили о последнем успешном этапе разработки своего прототипа крылатой гиперзвуковой ракеты в сентябре. Тогда речь не шла о самостоятельном полете: пока американские разработки летают под днищем самолета-носителя. О стадии активных летных испытаний такого вооружения Пентагон заявил в феврале. Поставить первые образцы гиперзвукового оружия в армию Минобороны США планирует в 2023 году.

Автор
Виктория Полякова
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