Die Welt назвала эпоху гиперзвукового оружия кошмаром для Европы

Появление гиперзвукового оружия — это «новый виток в спирали угроз и обороны», пишет Die Welt. По мнению авторов статьи, подобное оружие крайне непредсказуемо и может сделать бесполезными прежние системы ПРО

Фото: Минобороны РФ

Гиперзвуковое оружие стало совершенно новым видом угрозы, который может нарушить баланс между ядерными державами, говорится в статье журналиста газеты Die Welt Герхарда Хегмана.

Он напомнил, что 12 декабря Россия залпом запустила четыре баллистические ракеты «Булава» с подводного крейсера «Владимир Мономах» в Охотском море. Тогда ракеты преодолели более 5,5 тыс. км и поразили цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

Хегман отметил, что в тот момент на авиабазе США Рамштайн в Германии прозвучал сигнал о реальном пуске ракеты, «солдаты и гражданские были в ужасе», пока в Пентагоне не сообщили о том, что тревога была ложной. Этот случай показывает, что США не исключают ракетного удара по Европе и поэтому постоянно следят за системами предупреждения, полагает автор статьи.

В то же время Хегман отметил, что гиперзвуковое оружие может сделать бесполезным прежние системы оповещения о нападении, а время на реагирование резко сокращается. Если при запуске баллистических ракет из России по США есть от 20 до 30 минут, то в случае с гиперзвуковым оружием на принятие решения остается пять минут или меньше, приводит автор оценку экспертов.