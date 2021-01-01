Путину доложили о запуске ракет «Булава» на дальность более 5,5 тыс. км

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об успешном пуске четырех ракет «Булава» с подводной лодки «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что дальность пуска баллистических ракет составила более 5,5 тыс. км (верхняя граница «средней» дальности).

Пуск ракет с подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах» был произведен ранее 12 декабря. В Минобороны отмечали, что боевые блоки ракет успешно поразили цели в заданном районе боевого поля Чижа.

«Владимир Мономах» запустил ракеты в рамках завершающего этапа учений по управлению стратегическими наступательными силами.