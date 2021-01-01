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Технологии и медиа ,  
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Подлодка «Владимир Мономах» впервые запустила залпом четыре «Булавы»

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Атомный подводный крейсер «Владимир Мономах» впервые произвел пуск четырех баллистических ракет «Булава» в Охотском море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным военного ведомства, залповый пуск четырех ракет происходил из подводного положения по полигону Чижа в Архангельской области. Их полет прошел в штатном режиме.

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«По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа», — отметили в ведомстве.

В 2019 году атомная подводная лодка «Князь Владимир» в ходе испытаний в Белом море впервые запустила баллистическую ракету «Булава». В Минобороны сообщали, что ракета была запущена на полигон Кура в Камчатском крае. Тогда испытания прошли в штатном режиме.

«Булава» военные учения Минобороны
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