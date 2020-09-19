Путин назвал причины создания Россией гиперзвукового оружия

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

России пришлось приступить к разработке гиперзвукового оружия после выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с почетным генеральным директором, почетным генеральным конструктором ОАО «ВПК «НПО машиностроения» Гербертом Ефремовым.

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — добавил президент. Также президент отметил, что благодаря Ефремову и его коллегам этого не случилось.

По словам Путина, Ефремов является автором гиперзвукового боевого блока «Авангард», который президент впервые рассказал в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году. Президент говорил, что «Авангард» способен «как огненный шар» поражать цели из космоса. В феврале 2019 года глава государства заявил, что «Авангард» по значимости для безопасности не уступает запуску первого искусственного спутника Земли.

19 сентября Ефремов был награжден Орденом Андрея Первозванного с мечами.