В США испытали два прототипа гиперзвуковых ракет

Фото: Raytheon

Американские военные сообщили об очередной успешной стадии испытаний двух прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты, сообщает Defense News. Речь еще не идет о самостоятельном полете изделий, такие испытания, как планируется, пройдут позже в этом году.

Испытания проводят Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) и Военно-воздушные силы страны. Гиперзвуковые ракеты с атмосферными реактивными двигателями разработали компании Lockheed Martin и Raytheon в рамках концепции HAWC — гиперзвуковой ракеты с воздушно-реактивным двигателем.

Летательные аппараты обеих компаний предназначены для достижения скорости в пять раз превышающей скорость звука. Предстоящие летные испытания позволят оценить, смогут ли системы управления оружием выдерживать гиперзвуковые крейсерские скорости, уточнили в DARPA.

«Завершение серии испытаний на носителе демонстрирует, что обе конструкции HAWC готовы к свободному полету», — сказал Эндрю Нёдлер, руководитель программы DARPA HAWC.

«Эти испытания дают нам большую степень уверенности в том, что уникальный путь проектирования, на который мы встали, обеспечит американские ВВС непревзойденными возможностями», — добавил он.