Рябков сообщил, будет ли Россия работать с мирным планом США с Уиткоффом

Рябков: Россия будет работать с тем, что привезет Уиткофф

Сергей Рябков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Москва готова работать с тем, с чем спецпосланник США Стив Уиткофф приедет в Россию, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«С чем он приедет, с тем мы и будем работать», — ответил Рябков журналистам на вопрос, ожидает ли Россия, что Уиткофф привезет в Москву последний вариант мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине.

Замминистра отметил, что это будет уже не первый визит спецпосланника США в Россию и все, что по этому вопросу «можно и нужно было сообщить», уже было сделано по линиям помощника и пресс-секретаря президента.

Во вторник, 25 ноября, президент США Дональд Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что время для его личной встречи с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским «пока не настало». По словам республиканца, Уиткофф встретится с Путиным на следующей неделе.

Тот же срок визита спецпосланника США назвал помощник президента России Юрий Ушаков.

В середине ноября западные СМИ опубликовали мирный план США из 28 пунктов. Позднее, после его обсуждения с Украиной и ЕС, количество пунктов сократилось до 19. Кремль выразил готовность к его обсуждению, официально план опубликован не был.

В Москве ожидают визит Уиткоффа и его контактов с Путиным, сообщил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.