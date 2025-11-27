Рябков сообщил, будет ли Россия работать с мирным планом США с Уиткоффом
Москва готова работать с тем, с чем спецпосланник США Стив Уиткофф приедет в Россию, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает «РИА Новости».
«С чем он приедет, с тем мы и будем работать», — ответил Рябков журналистам на вопрос, ожидает ли Россия, что Уиткофф привезет в Москву последний вариант мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине.
Замминистра отметил, что это будет уже не первый визит спецпосланника США в Россию и все, что по этому вопросу «можно и нужно было сообщить», уже было сделано по линиям помощника и пресс-секретаря президента.
Во вторник, 25 ноября, президент США Дональд Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что время для его личной встречи с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским «пока не настало». По словам республиканца, Уиткофф встретится с Путиным на следующей неделе.
Тот же срок визита спецпосланника США назвал помощник президента России Юрий Ушаков.
В середине ноября западные СМИ опубликовали мирный план США из 28 пунктов. Позднее, после его обсуждения с Украиной и ЕС, количество пунктов сократилось до 19. Кремль выразил готовность к его обсуждению, официально план опубликован не был.
В Москве ожидают визит Уиткоффа и его контактов с Путиным, сообщил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили