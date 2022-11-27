Глава партии Зеленского призвал украинцев запастись едой

Жителям Украины лучше заранее купить продукты и воду, посоветовал Арахамия. Кремль призывал выполнить требования Москвы, чтобы «прекратить все страдания населения»

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Военные, органы власти и энергетические службы готовятся на случай новых ударов по энергетической инфраструктуре страны, украинцам следует сделать запасы перед следующей неделей, которая «может быть очень трудной». Об этом написал в телеграм-канале глава президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны и павербанки, узнайте, где ближайший «Пункт несокрушимости», — написал он.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины. Удары по энергетической инфраструктуре неоднократно подвергали критике лидеры Евросоюза, США и других западных стран.

Кремль настаивает, что целями ракет становятся объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». Украина может урегулировать ситуацию таким образом, чтобы «выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все страдания местного населения», отмечал представитель российского президента Дмитрий Песков.

В городах Украины регулярно пропадает свет, его подают по графику. В частности, 23 ноября украинское Минэнерго сообщило, что подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране было обесточено, происходят аварийные отключения. Об остающемся без света большинстве жителей Киева говорил и мэр столицы Виталий Кличко, не исключив эвакуацию. Он назвал будущую зиму «худшей со времен Второй мировой войны», заверив, что жители Украины «становятся только злее, решительнее».

Украина отвергала призывы России к возобновлению переговоров, указывая, что Москва стремится не к миру, а к «передышке», «краткосрочному перемирию». В Кремле заявляли, что Украина не хочет и не может вести переговоры с Россией.

