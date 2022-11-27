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Глава партии Зеленского призвал украинцев запастись едой

Депутат Рады Арахамия призвал жителей Украины запастись продуктами
Жителям Украины лучше заранее купить продукты и воду, посоветовал Арахамия. Кремль призывал выполнить требования Москвы, чтобы «прекратить все страдания населения»
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Военные, органы власти и энергетические службы готовятся на случай новых ударов по энергетической инфраструктуре страны, украинцам следует сделать запасы перед следующей неделей, которая «может быть очень трудной». Об этом написал в телеграм-канале глава президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны и павербанки, узнайте, где ближайший «Пункт несокрушимости», — написал он.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины. Удары по энергетической инфраструктуре неоднократно подвергали критике лидеры Евросоюза, США и других западных стран.

Кремль настаивает, что целями ракет становятся объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». Украина может урегулировать ситуацию таким образом, чтобы «выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все страдания местного населения», отмечал представитель российского президента Дмитрий Песков.

В городах Украины регулярно пропадает свет, его подают по графику. В частности, 23 ноября украинское Минэнерго сообщило, что подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране было обесточено, происходят аварийные отключения. Об остающемся без света большинстве жителей Киева говорил и мэр столицы Виталий Кличко, не исключив эвакуацию. Он назвал будущую зиму «худшей со времен Второй мировой войны», заверив, что жители Украины «становятся только злее, решительнее».

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Украина отвергала призывы России к возобновлению переговоров, указывая, что Москва стремится не к миру, а к «передышке», «краткосрочному перемирию».  В Кремле заявляли, что Украина не хочет и не может вести переговоры с Россией. 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Верховная рада Украины Давид Арахамия Слуга народа
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