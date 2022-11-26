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Военная операция на Украине ,  
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В ЕК предупредили, что беженцы с Украины останутся на «долгие годы»

Вице-президент ЕК Шуйца: беженцы с Украины останутся в Германии и Польше на «долгие годы»
Беженцы рассчитывают вернуться на Украину сразу после прекращения боев, однако это главная проблема, так как им негде жить, сообщили в ЕК, призвав жителей Европы не показывать признаков усталости от них
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Беженцы с Украины останутся в европейских странах «на долгие годы» после завершения конфликта из-за разрушения домов и утраты рабочих мест, заявила вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуйца в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Ключевая проблема заключается в том, что эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после [завершения конфликта]. Но они еще не отправятся домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны», — указала она.

Шуйца признала, что жителям принимающих стран приходится мириться с неудобствами, например, из-за увеличения числа детей в школьных классах, однако поддержка Киева является проявлением солидарности: «Мы не должны показывать признаков усталости, это не вариант». Она призвала сделать все возможное на уровне ЕС и национальных правительств, чтобы «бежавшие украинские дети почувствовали себя как дома».

Работы на Украине из-за боевых действий лишились не менее 5 млн человек, рассказала в конце ноября заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная. Бои идут на территории, где работали 10 млн человек, покинули страну около 7 млн украинцев. Она отметила, что уровень безработицы вырос существенно, Киев ожидает поддержки со стороны других стран в восстановлении экономики страны.

Согласно данным ООН на 22 ноября, в качестве беженцев в страны Европы въехали более 7,8 млн человек, из них только около 4,7 млн запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках госпрограмм. Больше всего беженцев с Украины живут в Польше — свыше 1,5 млн человек.

В ЕК предупредили, что беженцы с Украины останутся на «долгие годы»
В ЕК предупредили, что беженцы с Украины останутся на «долгие годы»

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Беженцы с Украины Украина Еврокомиссия Евросоюз Германия Польша беженцы
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