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Военная операция на Украине ,  
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Генсек НАТО назвал российские удары ужасающим началом зимы для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об «ужасающем начале зимы» для Украины
Из-за повреждения инфраструктурных объектов жители Украины «лишатся отопления, света и еды», заявил Йенс Столтенберг. Российские власти называют целью обстрелов объекты, которые имеют отношение к военному потенциалу
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Зима для Украины началась ужасно — с ракетных ударов по энергетическим объектам, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Трансляция выступления велась в его Twitter.

«Волны намеренных ракетных атак на города и гражданскую инфраструктуру лишают украинцев отопления, света и еды. Это ужасное начало зимы для Украины», — сказал Столтенберг.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию, а 10 октября, после взрыва на Крымском мосту, в котором Москва обвинила украинские спецслужбы, начала наносить массированные ракетные удары по территории страны. Из-за этого на Украине начались проблемы с электро-, тепло- и водоснабжением.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что войска атакуют «объекты инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

Последний массированный удар по территории Украины был нанесен 23 ноября. Минэнерго Украины заявило, что из-за обстрела большинство ТЭС и ГЭС, а также все АЭС были отключены, «подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране было обесточено».

Компания «Укрэнерго» вечером 24 ноября сообщила, что около 50% электроснабжения в стране восстановлено, работает значительная часть ТЭС и ГЭС, а атомные электростанции постепенно выходят на прежние мощности.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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