Кремль заявил о разногласиях с Турцией, решаемых переговорами

Песков: Россия и Турция имеют разногласия по Сирии, но решают их не конфронтацией

Москва договаривается с Анкарой в ходе «напряженных, пусть долгих, но все-таки переговоров» по спорным вопросам, отношения между странами могут помочь урегулировать вопрос «даже такой сложной ситуации», как сейчас, сказал Песков

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия и Турция имеют разногласия в позициях по Сирии, но взаимоуважение и взаимопонимание позволяют урегулировать их в ходе диалога. Об этом заявил представитель российского президента Дмитрий Песков в эфире «Россия-1». Фрагмент записи опубликовал в телеграм-канале корреспондент Павел Зарубин.

Журналист спросил у Пескова, насколько сложные противоречия между Москвой и Анкарой и удастся ли их урегулировать «в очередной раз». Песков ответил, что ранее разногласия с Турцией удалось «купировать и расшить» в Сочи, однако позднее и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и российская сторона выступали с взаимной критикой выполнения обязательств.

«Но с Турцией есть другая превосходная история. Уровень наших отношений и политическая мудрость позволяет нам урегулировать подобные все разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих, но все-таки переговоров», — подчеркнул представитель Кремля.

Он назвал отношения между странами хорошей основой для обсуждения «даже таких сложных ситуаций».

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