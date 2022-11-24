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Шойгу обсудил с турецким коллегой операцию Анкары в Сирии

Шойгу и глава Минобороны Турции Акар обсудили операцию в Сирии и зерновую сделку
Турция проводит военную операцию против «Рабочей партии Курдистана» на севере Сирии и Ирака с 20 ноября. Шойгу и Актар обсудили ситуацию в Сирии, а также «отдельные вопросы», связанные с зерновой сделкой
Сергей Шойгу и Хулуси Акар
Сергей Шойгу и Хулуси Акар (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, в ходе которых стороны обсудили в том числе военную операцию Турции на севере Сирии, сообщило Минобороны.

«В ходе указанных переговоров обсуждалась текущая ситуация на севере Сирии, а также отдельные вопросы, связанные с продолжением реализации «Черноморской инициативы», — сказано в сообщении.

20 ноября президент Турции Рейжеп Тайип Эрдоган приказал начать военную операцию «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Анкара считает ее террористической организацией) на севере Сирии и Ирака. Анкара считает, что РПК ответственна за теракт в центре Стамбула, где 13 ноября на улице Истикляль взорвалась бомба. В результате шесть человек погибли, не менее 81 пострадали, в том числе три гражданина России. Курды отрицают свою причастность к этому теракту.

Целями спецоперации Анкара назвала предотвращение терактов против граждан Турции и обеспечение безопасности границ. ВС страны нанесли авиаудары по территориям, которые «использовались террористами в качестве базы для нападений». Эрдоган также допускал, что в операции могут быть задействованы сухопутные войска.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев 24 ноября заявил, что Москва готова предоставить площадку для переговоров президентов Сирии и Турции. По его словам, эта встреча, если состоится, будет иметь «исключительно важное значение». «Но она должна быть соответствующим образом подготовлена, для этого должны созреть определенные условия», — считает Лаврентьев.

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Турция Сирия Сергей Шойгу переговоры

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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