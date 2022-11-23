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Операция Турции в Сирии ,  
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Сирия обвинила Турцию в несоблюдении взятых на себя обязательств

МИД Сирии: астанинский формат был бы успешнее, если бы Турция соблюдала его условия
Замминистра иностранных дел Сирии Айман Сусан на пресс-конференции в Казахстане заявил, что Турция не соблюдает обязательства по «астанинскому процессу». Он предостерег от атак на сирийской территории

«Астанинский процесс» по урегулированию в Сирии мог бы добиться более значительных успехов, если бы Турция соблюдала свои обязательства, заявил сирийский замминистра иностранных дел Айман Сусан на пресс-конференции в Астане, передает SANA.

Сусан назвал любые атаки на сирийской территории нарушением суверенитета и подчеркнул, что страна сделает все для защиты границ и территориальной целостности.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев на пресс-конференции призвал все стороны воздерживаться от применения силы в Сирии и выразил надежду на постепенное турецко-сирийское сближение, передает ТАСС. Лаврентьев сообщил, что российская делегация на встрече в Астане с представителями Турции попыталась убедить их воздержаться от проведения в Сирии полномасштабной наземной военной операции.

В Астане сегодня завершается 19-й раунд переговоров об урегулировании в Сирии. В консультациях участвовали делегации стран — гарантов астанинского процесса (России, Турции и Ирана), представители правительства Сирии и оппозиции этой страны, а также наблюдатели из ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

На первой встрече в казахстанской столице в 2017 году страны-гаранты договорились о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня. В дальнейшем были достигнуты дополнительные договоренности, в том числе о создании зон деэскалации в Сирии.

Летом в Тегеране прошел саммит «астанинской тройки» (Россия, Турция, Иран). Президенты трех стран приняли заявление, в котором отвергли односторонние санкции против Дамаска и выразили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии, а также политическому урегулированию конфликтов. Лидеры также заявили о намерении продолжать ликвидировать террористов в Сирии.

13 ноября в центре Стамбула произошел теракт, в котором власти Турции обвинили Рабочую партию Курдистана (РПК, Анкара считает ее террористической). Погибли шесть человек, пострадали более 80. Курды заявили о непричастности к случившемуся. 20 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал начать на севере Сирии и Ирака операцию «Коготь-меч» против базирующихся в этом регионе боевых частей РПК. Минобороны Турции назвало целью операции предотвращение терактов и обеспечение безопасности границ.

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Сирия Турция Рабочая партия Курдистана военная авиация
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