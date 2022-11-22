Кремль увидел «нюансы в подходах» после критики Эрдогана по Сирии

Песков: Путин и Эрдоган не раз обсуждали «нюансы и даже разногласия» по Сирии

Турции и всем другим сторонам конфликта в Сирии следует воздержаться от мер, которые могут дестабилизировать «ситуацию в целом», призвал Песков. Он отметил, что это может «вернуться бумерангом» и еще больше усложнить ситуацию

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В позициях Москвы и Анкары по ситуации в Сирии есть «определенные нюансы», они также присутствуют в том, чьи обязательства не были выполнены по меморандуму, согласованному в Сочи. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление турецкого лидера Реджепа Эрдогана с критикой российских действий в Сирии, передает радио «Маяк».

«Эти нюансы, иногда даже разногласия, неоднократно обсуждались двумя президентами и, слава богу, дружественный и партнерский характер отношений с Турцией позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти разногласия», — сказал Песков.

Он отметил, что Россия понимает и уважает обеспокоенность Турции по обеспечению своей безопасности, это законное право государства. При этом, продолжил Песков, всем сторонам следует воздержаться от мер, которые бы привели к серьезной дестабилизации «обстановки в целом».

«Это может бумерангом вернуться и еще больше осложнить положение дел с безопасностью», — подчеркнул Песков.

Турция считает Рабочую партию Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая организация) ответственной за теракт в стамбульском районе Бейоглу, на улице Истикляль, произошедший 13 ноября. В результате погибли шесть человек, не менее 81 пострадали, в том числе три россиянина.

Спустя неделю, 20 ноября, турецкий президент приказал начать операцию «Коготь-меч» против РПК на севере Сирии и Ирака. В турецком Минобороны заявили о планах ликвидации террористической угрозы в этом регионе. Целями операции Анкара назвала предотвращение терактов против турецкого народа и обеспечение безопасности границ.

Эрдоган пояснил затем, что операция была начата из-за невыполнения Россией собственных обязательств. «Они были обязаны очистить территорию от террористов. К сожалению, несмотря на то, что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали. Мы сказали, что не будем молчать об этом и что мы примем меры против террористов», — указал турецкий лидер.

Речь идет о соглашении 2019 года, подписанном в Сочи. Среди прочего в документе говорилось о содействии российской военной полиции и сирийской пограничной службы по выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.