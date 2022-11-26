Yeni Şafak узнала о плане Турции начать наземную операцию в Сирии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Чёрная пятница! Скидки до −55% на РБК Pro
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Умер следователь, который в СССР расследовал «хлопковое» и «рыбное» дела Общество, 14:26
Захарова пошутила, что Зеленского могут не найти, как ракету в Польше Политика, 14:08
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 14:02
Что происходит на ЧМ в Катаре. Онлайн седьмого игрового дня Спорт, 14:01
В Англии рассказали об угрозах от ФИФА из-за повязки в поддержку ЛГБТ Спорт, 13:53
Путин второй раз за неделю созвонился с Алиевым Политика, 13:43
Мэр Днепра сообщил о взрыве в городе Политика, 13:33
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
РВИО пообещало учебники о Гиви и Жоге под редакцией Мединского Политика, 13:26
Трасса М-12: поворот на Восток и разгон для экономики Дискуссионный клуб, 13:26
$21 трлн: сколько стоит углеродная нейтральность в Китае РБК и Сбер, 13:13
Yeni Şafak узнала о плане Турции начать наземную операцию в Сирии Политика, 13:01
Тунис — Австралия. Матч второго тура группового этапа чемпионата мира Спорт, 13:00
Бельгия передаст Киеву подводные беспилотники и мобильные лаборатории Политика, 12:54
Экс-рекордсмен мира в беге на 100 м завершил карьеру Спорт, 12:49
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Yeni Şafak узнала о плане Турции начать наземную операцию в Сирии

Yeni Şafak: Турция планирует начать наземную операцию в Сирии как можно скорее
Турция раскритиковала «лицемерное отношение США», отметив, что Вашингтон предостерег Анкару от продолжения операции в Сирии, так как «эта территория находится под его контролем»
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Наземная операция ВС Турции в Сирии будет проведена как можно скорее. Об этом сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на доклад министра национальной обороны Хулуси Акара, сделанный на закрытом заседании.

В презентации говорилось, что получить желаемую поддержку, как от России, так и от США в отношении воздушной операции «Коготь-меч» на севере Сирии не удалось, но, несмотря на это, операция прошла успешно.

«В этом процессе лицемерное отношение США подверглось критике. Было заявлено, что во время воздушной операции в Сирии США предупредили Турцию о том, что «не следует туда входить, так как эта территория находится под их контролем». Но, несмотря на это, операция продолжалась», — пишет газета.

Акар также сообщил, что в ходе операции к настоящему моменту уничтожены 326 террористов. Он подчеркнул, что для Турции самым важным принципом остается — не нанести вреда гражданскому населению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 ноября отдал приказ о проведении операции «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Турция считает ее террористической организацией) на севере Сирии и Ирака. Этому предшествовал теракт в центре Стамбула, в результате которого погибли шесть человек. Анкара возложила ответственность за произошедшее на РПК, в организации отвергли обвинения.

ВС Турции нанесли авиаудары по территориям, которые «использовались террористами в качестве базы для нападений», заявили в Анкаре. Эрдоган также допускал, что в операции могут быть задействованы сухопутные войска.

Читайте на РБК Pro
ФНС пристально следит за агентскими договорами. Какие схемы она ищет Вы учите английский для работы, но пока все впустую. Как это исправить «Детский мир» уходит с биржи: каков план и что получат инвесторы Slack и Zoom убивают продуктивность: что с этим делать — Bloomberg

Он отмечал, что Россия и США не выполнили обязательства по созданию безопасной зоны у южных границ Турции в Сирии. Турецкий лидер напомнил о соглашении с Москвой, которая, по его словам, должна была «убрать террористов» оттуда.

В Кремле заявили, что в позициях Москвы и Анкары по ситуации в Сирии есть нюансы, а также разногласия, но партнерские отношения позволяют их конструктивно обсуждать. 24 ноября министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, в ходе которых стороны обсудили военную операцию Турции на севере Сирии.

В Пентагоне заявили, что авиаудары в рамках операции Турции стали угрозой для суверенитета Ирака и угрожали безопасности американцев, которые ведут борьбу с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещено в России) в Сирии. США призвали к немедленной деэскалации.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Турция Сирия наземная операция
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В России заявили, что готовы дать площадку для переговоров Турции и Сирии
Политика
США заявили об угрозе американцам в Сирии из-за операции Турции
Политика
Эрдоган не исключил применение сухопутных войск Турции в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter