Yeni Şafak узнала о плане Турции начать наземную операцию в Сирии

Yeni Şafak: Турция планирует начать наземную операцию в Сирии как можно скорее

Турция раскритиковала «лицемерное отношение США», отметив, что Вашингтон предостерег Анкару от продолжения операции в Сирии, так как «эта территория находится под его контролем»

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Наземная операция ВС Турции в Сирии будет проведена как можно скорее. Об этом сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на доклад министра национальной обороны Хулуси Акара, сделанный на закрытом заседании.

В презентации говорилось, что получить желаемую поддержку, как от России, так и от США в отношении воздушной операции «Коготь-меч» на севере Сирии не удалось, но, несмотря на это, операция прошла успешно.

«В этом процессе лицемерное отношение США подверглось критике. Было заявлено, что во время воздушной операции в Сирии США предупредили Турцию о том, что «не следует туда входить, так как эта территория находится под их контролем». Но, несмотря на это, операция продолжалась», — пишет газета.

Акар также сообщил, что в ходе операции к настоящему моменту уничтожены 326 террористов. Он подчеркнул, что для Турции самым важным принципом остается — не нанести вреда гражданскому населению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 ноября отдал приказ о проведении операции «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Турция считает ее террористической организацией) на севере Сирии и Ирака. Этому предшествовал теракт в центре Стамбула, в результате которого погибли шесть человек. Анкара возложила ответственность за произошедшее на РПК, в организации отвергли обвинения.

ВС Турции нанесли авиаудары по территориям, которые «использовались террористами в качестве базы для нападений», заявили в Анкаре. Эрдоган также допускал, что в операции могут быть задействованы сухопутные войска.

Он отмечал, что Россия и США не выполнили обязательства по созданию безопасной зоны у южных границ Турции в Сирии. Турецкий лидер напомнил о соглашении с Москвой, которая, по его словам, должна была «убрать террористов» оттуда.

В Кремле заявили, что в позициях Москвы и Анкары по ситуации в Сирии есть нюансы, а также разногласия, но партнерские отношения позволяют их конструктивно обсуждать. 24 ноября министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, в ходе которых стороны обсудили военную операцию Турции на севере Сирии.

В Пентагоне заявили, что авиаудары в рамках операции Турции стали угрозой для суверенитета Ирака и угрожали безопасности американцев, которые ведут борьбу с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещено в России) в Сирии. США призвали к немедленной деэскалации.