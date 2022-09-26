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Аксенов допустил контртеррористическую операцию после референдумов

Глава Крыма Аксенов: после референдумов спецоперация превратится в контртеррористическую
После присоединения к России республик Донбасса и подконтрольных российским силам территорий Запорожской и Херсонской областей Москва будет проводить уже не специальную военную операцию, а контртеррористическую, заявил глава Крыма
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Когда после референдумов республики Донбасса и взятые под контроль российскими силами части Запорожской и Херсонской областей присоединятся к России, Москва будет проводить уже не специальную военную операцию, а контртеррористическую, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю», — написал он в телеграм-канале.

Аксенов также выразил мнение, что эти территории можно было присоединить и без проведения референдумов, поскольку их жители «уже давно определились в своем законном выборе». Он напомнил, что референдум о присоединении к России Крыма так и не был признан, хотя и был проведен с соблюдением всех международных законов. «Сейчас в первую очередь стоит вопрос безопасности тех, кто проживает на этих территориях, и незачем отвлекаться в сторону юридической чистоты», — счел глава Крыма.

Власти запланировали митинг в Москве по итогам референдумов
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Фото:Александр Земляниченко / AP

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целями которой он называл «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида». При этом он подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация каких-либо территорий.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на перешедших под контроль российских сил в рамках военной операции территорий Запорожской и Херсонской областей начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября. По итогам трех дней референдумов в ДНР и ЛНР их признали состоявшимися, поскольку явка там составила более половины избирателей (77,12 и 76,09% соответственно). В Запорожской области также проголосовали более 50% жителей, в Херсонской области об этом сообщали на четвертый день голосования.

В России обещали поддержать итоги референдума. Ряд других стран, в том числе Турция, Сербия и США, отказались их признать. Великобритания ввела санкции против причастных к референдумам.

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