Володин пообещал, что Дума поддержит присоединение ДНР и ЛНР к России

Спикер Госдумы заявил, что Россия ждет от жителей республик «свободного волеизъявления». Референдумы в ДНР и ЛНР пройдут с 23 по 27 сентября

Вячеслав Володин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Госдума поддержит решение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, если оно будет принято, пообещал председатель Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«И они должны это понимать, что мы ждем от них свободного волеизъявления», — отметил Володин (цитата по ТАСС).

Накануне общественные палаты ДНР и ЛНР призвали руководство республик немедленно провести референдум о признании их частью России, а 20 сентября обе республики назначили голосование на период с 23 по 27 сентября.

Глава ДНР Денис Пушилин предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику начать совместную подготовку к голосованию и поручить силовым структурам совместно проработать вопросы безопасности. В Общественной палате ДНР заявили, что предложат организовать электронное голосование для граждан, которые живут в России или находятся на территориях, контролируемых Киевом.

В мае 2014 года, после смены власти на Украине, присоединения Крыма к России и начала боевых действий в Донбассе в обеих республиках состоялись референдумы о независимости. В феврале 2022 года Россия признала независимость этих государств, а 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите народа Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима».

После начала российско-украинского конфликта власти ДНР и ЛНР не раз заявляли о намерении войти в состав России. Российские власти подчеркивали, что такое решение должно принимать местное население. Еще одним условием для организации таких мероприятий в Донбассе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обеспечение безопасности.

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Источники РБК сообщали, что референдумы и в республиках Донбасса, и на «освобожденных территориях» (Херсонская область, а также частично — Запорожская и Харьковская) могут состояться до конца осени. Собеседники уточнили, что в Кремле не стремятся провести референдумы сразу на всех взятых под контроль территориях Украины и считают, что в первую очередь это необходимо сделать в ДНР и ЛНР.

Общественный совет Херсонской области и запорожское общественное движение «Мы вместе с Россией» 20 сентября обратились в руководству военно-гражданских администраций с призывом немедленно провести референдум о присоединении к России.