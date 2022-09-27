«Ведомости» узнали о новом назначении Рогозина после референдумов

«Ведомости»: в России может появиться Крымский федеральный округ, его возглавит Рогозин

Экс-глава «Роскосмоса» может стать полпредом в Крымском федеральном округе, который образуют после референдумов в ДНР, ЛНР и подконтрольных российским военным частях Херсонской и Запорожской областей

Дмитрий Рогозин (Фото: Павел Кассин / ТАСС)

После проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных Москве частях Запорожской и Херсонской областей Украины в России может появиться новый федеральный округ, куда войдут эти территории и Крым, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Совете Федерации и источник, близкий к крымскому правительству.

По словам собеседников, новая административно-территориальная единица получит название Крымский федеральный округ. Полпредом президента, по данным газеты, может стать бывший вице-премьер, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Со слов источников, близких к администрации президента, решение по назначению Рогозина примут в ближайшее время. Необходимость создания нового федерального округа они объясняют «непростой ситуацией» вокруг референдумов. Управлять новым округом должен «политический тяжеловес», отмечают собеседники. Как пишут «Ведомости», пока нет данных о том, что новому полпреду могут выделить полномочия на уровне правительства, например, по совмещению должности в Кремле и правительстве или созданию профильного минестерства.

Источник издания в «Роскосмосе» сообщил, что Рогозин хотел бы этого назначения, но пока оставшиеся в госкорпорации представители его команды не готовятся к переводу на новое место работы.

Рогозин руководил «Роскосмосом» с 2018 года по 15 июля 2022-го, на посту главы госкорпорации его сменил вице-премьер Юрий Борисов, курировавший в правительстве космос и оборонную промышленность. До этого Рогозин в течение семи лет был заместителем председателя правительства, курирующим оборонное и космическое направления. С февраля 2011 по 2012 год Рогозин занимал должность спецпредставителя президента по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны. С 2012 по 2014 год был председателем Военно-промышленной комиссии при российском правительстве, а в марте 2012 года был назначен также спецпредставителем президента по Приднестровью.

В Кремле ранее заявили, что «в обозримом будущем» назовут новую должность экс-главы «Роскосмоса». Там пообещали «своевременно трудоустроить» Рогозина и заверяли, что без работы он не останется.

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Крымский федеральный округ был образован в России в марте 2014 года в связи с присоединением Крыма. Два года спустя его включили в состав Южного федерального округа. Весной возможность воссоздания этой территориальной единицы допускал депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик, заявив, что населением округа станут «жители освобожденных территорий Украины, которые исторически принадлежали России».

Референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, а также подконтрольных ей частях Запорожской и Херсонской областей проходят 23-27 сентября. Пророссийская военно-гражданская администрация (ВГА) Запорожской области, как и Херсонской, намерена объявить свою независимость в административных границах региона, хотя Россия контролирует только его южную и центральную части (административный центр Запорожье подконтролен Киеву).