Страны G7 осудили референдумы и пригрозили России дополнительными мерами
Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) осудили проведение референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Они выразили готовность принять дополнительные экономические меры в отношении России, а также физических и юридических лиц внутри страны и за ее пределами, «оказывающих политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус территории Украины». Об этом говорится в заявлении государств, опубликованном на сайте Белого дома.
Готовность Соединенных Штатов подвергнуть Россию дополнительным санкциям подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы, лидеры Большой семерки (G7), решительно осуждаем фиктивные референдумы, которые Россия пытается использовать для создания ложного предлога для изменения статуса суверенной территории Украины», — говорится в заявлении.
Действия Москвы нарушают Устав ООН и международное право и противоречат верховенству права, а референдумы не имеют юридической силы и не легитимны, считает «Большая семерка». В заявлении подчеркивается, что G7 никогда не признает итоги референдумов.
Кроме того, государства G7 осудили объявление президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации и его риторику, назвав это «шагом к эскалации».
Целью мобилизации Путин назвал «защиту нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях». Он также обвинил Запад в том, что тот пустил в ход «ядерный шантаж», и заверил, что «при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа» Москва использует «все имеющиеся в нашем распоряжении средства». «Это не блеф», — утверждает глава государства.
Республики Донбасса, а также пророссийские власти подконтрольных территорий Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября одновременно проводят референдумы о присоединении к России. О наибольшей явке власти сообщают в ДНР — 23,64%.
В ЛНР вопрос будет звучать так: «Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»
Бюллетень в Херсонской области будет содержать вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?» Бюллетень будет составлен на двух языках: русском и украинском.
В Запорожской области сформулировали вопрос следующим образом: «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» Он будет дублироваться на украинском языке.
Путин 21 сентября заявил, что Россия поддержит «то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, целью которой он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. При этом он утверждал, что российская сторона не намерена оккупировать украинскую территорию.