Страны G7 осудили референдумы и пригрозили России дополнительными мерами

Страны «Большой семерки» подчеркнули, что никогда не признают итоги референдумов.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) осудили проведение референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.



Они выразили готовность принять дополнительные экономические меры в отношении России, а также физических и юридических лиц внутри страны и за ее пределами, «оказывающих политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус территории Украины». Об этом говорится в заявлении государств, опубликованном на сайте Белого дома.

Готовность Соединенных Штатов подвергнуть Россию дополнительным санкциям подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы, лидеры Большой семерки (G7), решительно осуждаем фиктивные референдумы, которые Россия пытается использовать для создания ложного предлога для изменения статуса суверенной территории Украины», — говорится в заявлении.

Действия Москвы нарушают Устав ООН и международное право и противоречат верховенству права, а референдумы не имеют юридической силы и не легитимны, считает «Большая семерка». В заявлении подчеркивается, что G7 никогда не признает итоги референдумов.

Кроме того, государства G7 осудили объявление президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации и его риторику, назвав это «шагом к эскалации».

Целью мобилизации Путин назвал «защиту нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях». Он также обвинил Запад в том, что тот пустил в ход «ядерный шантаж», и заверил, что «при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа» Москва использует «все имеющиеся в нашем распоряжении средства». «Это не блеф», — утверждает глава государства.

Читайте на РБК Pro Pro Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции Инструкции Pro 9 способов быстро восстановиться после стресса 9 способов быстро восстановиться после стресса Инструкции Pro Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Статьи Pro Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости Статьи Pro У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries Инструкции Pro «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз Статьи Pro Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Инструкции Pro Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Статьи

Республики Донбасса, а также пророссийские власти подконтрольных территорий Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября одновременно проводят референдумы о присоединении к России. О наибольшей явке власти сообщают в ДНР — 23,64%.

В ДНР вопрос для бюллетеня на голосовании сформулировали так: «Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»



В ЛНР вопрос будет звучать так: «Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»



Бюллетень в Херсонской области будет содержать вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?» Бюллетень будет составлен на двух языках: русском и украинском.



В Запорожской области сформулировали вопрос следующим образом: «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» Он будет дублироваться на украинском языке.

Путин 21 сентября заявил, что Россия поддержит «то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, целью которой он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. При этом он утверждал, что российская сторона не намерена оккупировать украинскую территорию.