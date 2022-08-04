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В Кремле обещали назвать новую должность Рогозина «в ближайшем будущем»

Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Алена Кондюрина / РБК)

Кремль поделится информацией о новом назначении бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в ближайшем будущем, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Она прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим», — сказал он.

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Дмитрий Рогозин

Рогозин руководил «Роскосмосом» в течение четырех лет, пост главы госкорпорации он занял в 2018 году. 15 июля президент России Владимир Путин уволил его с этой должности. Вместо Рогозина «Роскосмос» возглавил вице-премьер Юрий Борисов, курировавший в правительстве космос и оборонную промышленность. Источники РБК сообщали о планах назначить его вместо Рогозина за несколько дней до этого.

В Кремле обещали «своевременно трудоустроить» Рогозина и заверяли, что без работы он не останется. Песков утверждал, что отставка не связана с претензиями к его работе.

Еще через несколько дней глава правительства Михаил Мишустин дал похожее обещание и заверил, что Рогозина ненадолго оставили без работы. Он поблагодарил чиновника за руководство госкорпорацией и выразил убежденность, что тот скоро «займет свое место в строю».

Теги
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