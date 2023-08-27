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В Тегеране заявили об интересе европейских стран к иранским беспилотникам

Минобороны Ирана заявило об интересе европейских стран к покупке их дронов
Минобороны страны сообщило, что несколько стран Европы заинтересованы в покупке дронов у Ирана, но не назвало их. И ЕС, и США ввели санкции против производителей беспилотников в республике из-за их возможного применения на Украине
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Новый иранский дрон Mohajer 10 (Фото: Iran's Presidency / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Несколько стран Европы пожелали приобрести у Ирана беспилотники, сообщил представитель Министерства обороны страны Реза Талаи Ник агентству Tasnim.

По словам военного, Тегеран будет экспортировать свои дроны, когда удовлетворит собственные потребности и при условии, что этому не будут препятствовать «соображения в области политики и безопасности» относительно заказчика. Также Иран намерен гарантировать, чтобы беспилотники не использовались ненадлежащим образом.

Называть страны, которые выразили интерес к их покупке, Реза Талаи Ник отказался, отметив, что те пожелали остаться анонимными.

США, члены Евросоюза и другие западные страны ввели санкции против производителей иранских беспилотников — в частности, Shahed Aviation Industries, которую на Западе связывали с Аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Компания выпускает дроны Shahed. На Украине часто сообщали об атаках беспилотников «Герань-2», которые, по утверждению Киева, являются иранскими Shahed.

На Западе считают, что Тегеран мог поставить дроны Москве. Год назад американская газета The Washington Post писала, что российские грузовые самолеты забрали первую партию беспилотников от Ирана. Тогда Кремль назвал сообщение газеты «вбросом».

И российская, и иранская стороны опровергали информацию о передаче дронов для применения их в конфликте на Украине. Однако в Тегеране признавали, что до его начала поставляли беспилотники Москве.

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