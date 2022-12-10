Постпред заявил о способности ВПК России справиться с «любыми задачами»

Небензя: российский ВПК способен справиться с любыми задачами и в помощи не нуждается

Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) сейчас не нуждается «ни в чьей помощи» и «способен справиться с любыми задачами», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации. Его цитирует «РИА Новости».

Дипломат обратил внимание на «необоснованные утверждения о якобы осуществляемых военных поставках из Ирана в Россию». Тегеран и Москва подобные заявления неоднократно опровергали. Однако в начале ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что его страна передавала России дроны до начала спецоперации на Украине.

«Российский ВПК способен справиться с любыми задачами, и ни в чьей помощи мы не нуждаемся», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности.

В ноябре газета The Washington Post (WP) со ссылкой на данные разведок США и их союзников сообщила, что Москва якобы договорилась с Тегераном о производстве иранских боевых беспилотников на территории России. Директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков назвал подобные утверждения безосновательными.

Глава МИД Ирана при этом подчеркивал, что страна не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине. «Мы считаем неправильным, чтобы какая-либо сторона отправляла оружие Украине или России», — говорил Амирабдоллахиан.