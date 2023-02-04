США ввели санкции против иранского производителя беспилотников

Министерство финансов США внесли в санкционный список членов совета директоров иранской компании-производителя беспилотников Paravar Pars. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило в реестр восемь руководителей высшего звена Paravar Pars, которая и раньше находилась под санкциями Соединенных Штатов и Европейского союза из-за производства дронов серии Shahed для КСИР, элитной части иранских вооруженных сил.

«Иранские предприятия продолжают производить БПЛА для иранского КСИР [Корпуса стражей Исламской революции] и вооруженных сил», — утверждается в заявлении. В Минфине отметили, что, в более широком смысле, Иран также поставляет беспилотники России для ударов по объектам «критически важной инфраструктуры Украины».

31 января Вашингтон ввел экспортные ограничения против семи иранских компаний за производство беспилотников, которые, как считают в США, используются российскими войсками на Украине.

Российская сторона отрицала, что Иран поставляет стране беспилотники. В ноябре прошлого года власти Ирана признали, что послали России дроны, но сделали это до начала военной операции на Украине и в небольшом количестве. После этого российская миссия при ООН утверждала, что иранские БПЛА на Украине не применялись, при этом Минобороны сообщало об использовании в военной операции беспилотников «Герань-2», который украинские власти называют версией БПЛА типа Shahed.