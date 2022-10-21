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В Белом доме обвинили Иран в участии в конфликте на Украине

В Белом доме обвинили Иран в участии в конфликте на Украине из-за поставок дронов

В Белом доме считают, что Иран участвует в конфликте на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит Reuters.

«Иран и Россия могут лгать миру, но они, разумеется, не могут скрыть факты, и факт [состоит] в том, что Тегеран сейчас вовлечен непосредственно [в конфликт на Украине]», — сказал Кирби.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, в свою очередь, сказал, что иранские военные инструкторы были отправлены в Крым для помощи российским войскам. «Мы можем подтвердить, что российские военнослужащие, базирующиеся в Крыму, пилотировали иранские беспилотники и использовали их для нанесения ударов по территории Украины, в том числе для ударов по Киеву в последние дни», — утверждает Прайс.

Российская сторона неоднократно отрицала применение иранских дронов на Украине. В Кремле называли подобные заявления вбросами. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский по итогам закрытого заседания СБ ООН, на котором Тегеран обвинили в поставках в Россию беспилотников, заверил, что Москва в конфликте на Украине использует только дроны своего производства.

В иранском МИДе также считаают обвинения безосновательными и уверяют, что выступают против поставок оружия сторонам вооруженного конфликта.

20 октября ЕС и Великобритания ввели санкции против иранского производителя БПЛА Shahed Aviation Industries.

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Теги
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