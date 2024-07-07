Глава Дагестана Меликов увеличил выплату при заключении контракта в пять раз

В Дагестане увеличили выплату контрактникам в пять раз

Выплата за заключение контракта на службу в зоне военной операции в Дагестане увеличивается в пять раз — до 500 тыс. руб., сообщил Меликов, назвав главным приоритетом поддержку бойцов и их семей

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Глава Дагестана Сергей Меликов решил увеличить выплату для тех, кто заключил контракт с Минобороны для участия в военной операции на Украине, в пять раз — до 500 тыс. руб. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, назвав поддержку отправившихся в зону боевых действий и их семей главным приоритетом.

По словам главы республики, кроме региональной выплаты заключившие контракт получают также не менее 100 тыс. руб. от города или района и 195 тыс. руб. из федерального бюджета. Кроме того, они и их семьи наряду с добровольцами и другими военными могут претендовать на разные льготы, например, земельный участок в своем городе или районе, подчеркнул он.

Меликов отмечает, что среди дагестанцев — 11 человек, получивших звание Героя России, и «несколько тысяч» отмеченных государственными или ведомственными наградами. Глава Дагестана называет зону боевых действий «самой мощной школой жизни».

«Человек, вставший с оружием в руках на защиту всего, что он любит: родной страны, республики, своего дома, матери и детей — никогда уже не будет прежним! <...> Верховный Главнокомандующий (президент России Владимир Путин. — РБК) говорит о том, что именно эти герои будут нашей новой элитой. Я уже исхожу из этого тезиса в принятии кадровых решений, и эта тенденция будет только расширяться», — написал Меликов.

Минимальная выплата военнослужащему по контракту в зоне военной операции составляет 204 тыс. руб. в месяц. Размер единовременной выплаты при заключении контракта определяют региональные власти. В последнее время в некоторых регионах увеличили размер этой выплаты: так, в Краснодарском крае с апреля она составляет 1 млн руб.

Некоторые регионы также предоставляют дополнительные ежемесячные выплаты: например, в Москве это 50 тыс. руб.

По данным Минобороны, с начала года к апрелю на службу по контракту записались более 100 тыс. человек. Министерство утверждало, что ежедневно в пункты приема приходят до 1,7 тыс. человек.