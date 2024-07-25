Поставщик кокаина через посольство России попросился на военную операцию

Ковальчук организовал поставку кокаина через посольство России в Аргентине и получил 18 лет. Как пишет Меркачева, мужчина переживает за свою жизнь и выразил желание записаться в ЧВК, но ему мешает гражданство Германии

Андрей Ковальчук (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Бизнесмен Андрей Ковальчук, осужденный за организацию контрабанды кокаина в Россию через посольство в Аргентине, попросил отправить его в зону военной операции. Об этом сообщила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева в статье для «Московского комсомольца».

По ее сведениям, Ковальчука этапировали во Владимирскую колонию № 6, где он столкнулся с проблемами: ему запретили общаться по телефону даже с адвокатом, в результате чего связь с ним оказалась практически потеряна. Со слов других заключенных, отбывавших с бизнесменом наказание, у него проблемы со здоровьем. Ковальчук, по словам Меркачевой, сомневается, что доживет до окончания срока заключения, и ожидает либо удовлетворения кассационной жалобы, либо отправки на военную операцию.

«Однако осужденный является одновременно гражданином России и Германии, поэтому заключение контракта с Минобороны практически невозможно. В связи с этим Ковальчук рассчитывает попасть на спецоперацию через ЧВК, что, впрочем, тоже крайне маловероятно», — написала Меркачева.

«Я с ним не общаюсь сейчас, давно уже не общался, не виделся. Мне ничего неизвестно», — сообщил РБК адвокат Владимир Жеребенков. Он также добавил, что ранее Ковальчук был офицером и прошел серьезную боевую спецподготовку.

Ковальчука приговорили к 18 годам колонии в январе 2022 года. События, ставшие составом уголовного дела, начались в 2016 году. Тогда сотрудники посольства обнаружили под лестницей школы при посольстве России в Буэнос-Айресе 12 чемоданов, оставленных на хранение бывшим завхозом Али Абяновым.

В Буэнос-Айрес затем прилетели сотрудники ФСБ и МВД, которые вскрыли чемоданы, обнаружив внутри 362 кг кокаина концентрацией от 70 до 89%, а также открытые пачки кофе, специи (орегано, черный и белый перец), коробки стирального порошка и туалетную отдушку — все это должно было затруднить обнаружение наркотика на таможне при помощи аппаратуры или служебных собак.

Чемоданы оснастили GPS-датчиками, а содержимое заменили на муку, в здании школы повесили камеры наблюдения. Выяснилось, что чемоданы принадлежали бизнесмену из Германии Ковальчуку, который торговал алкоголем, сигарами, икрой и другими элитными товарами, был знаком с сотрудниками посольства и был им известен как человек, связанный с российскими спецслужбами, «куратор» посольства и «чуть ли не генерал». Журналисты называли его бывшим сотрудником российской дипмиссии, но МИД России категорически опровергал, что Ковальчук когда-либо работал в его структурах.

Переправить чемоданы в Россию удалось только спустя год, в ноябре 2017-го.

Осужденные не признали своей вины, их защита назвала приговор чрезмерно жестоким и предупредила: они могут не дожить до освобождения из-за слабого здоровья.

Кроме Ковальчука сроки получили другие участники схемы. Бывший завхоз посольства России в Аргентине Али Абянов, который спрятал наркотики в подсобке школы при посольстве, осужден на 17 лет. Бизнесменов из Москвы Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова, которые пришли забирать груз на склад МИДа в Москве и были задержаны с поличным, приговорили к 16 и 13 годам колонии.