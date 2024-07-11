Минобороны заявило о стабильном наборе контрактников в армию

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В России продолжается стабильный набор военнослужащих по договору, с начала 2024 года в ряды военных поступили около 190 тыс. контрактников, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около 1 тыс. человек в сутки», — говорится в публикации.

С начала 2024 года около 190 тыс. россиян подписали контракты с оборонным ведомством, уточнили в пресс-службе. Таким образом, задача, поставленная российским президентом по набору контрактников и добровольцев, выполняется, подчеркнули там.

Минобороны подтвердило информацию, которую 4 июля сообщил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, с начала 2024 года контракты на военную службу в российской армии заключили почти 200 тыс. человек.

В апреле того же года Минобороны отчиталось более чем о 100 тыс. набранных по договору военнослужащих. Тогда в ведомстве обратили внимание, что в Москве и регионах увеличилось число желающих поступить на военную службу по контракту.

В марте секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу (тогда — министр обороны) заявил, что до конца 2024 года планируется формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, из них — 14 дивизий и 16 бригад.