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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны назвало число контрактников в армии

Минобороны раскрыло число контрактников в армии — более 640 тыс. человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Эксклюзивы РБК
В российской армии служат по контракту более 640 тыс. человек. Ранее президент Владимир Путин заявил, что в этом году контракты заключили более 480 тыс.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минобороны впервые с начала специальной военной операции назвало число служащих в вооруженных силах по контракту. Всего контрактную службу проходят более 640 тыс. человек, следует из материалов Минобороны «Армия в цифрах — 2023».

Также в военном ведомстве рассказали о том, что в составе отрядов БАРС участие в военной операции приняли более 40 тыс. человек. Свыше 7 тыс. сейчас выполняют боевые задачи в зоне военной операции.

БАРС был создан в 2015 году в соответствии с указом Владимира Путина о создании мобилизационного резерва вооруженных сил. В него вступили в том числе и представители казаческих объединений. Наибольшее количество добровольцев туда отправились из Краснодарского края и Ростовской области (больше 6,5 тыс.), следует из материалов Минобороны.

В начале декабря заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что за первые 11 месяцев года на военную службу по контракту были приняты свыше 452 тыс. человек.

Владимир Путин 14 декабря заявил, что Россия начала широкую кампанию по привлечению добровольцев в войска. Уже набраны 486 тыс. военнослужащих, хотя план был 412 тыс., и поток контрактников и добровольцев не сокращается. «Полторы тысячи ежедневно по всей стране», — отметил президент.

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Петр Канаев Петр Канаев, Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны служба по контракту Военная операция на Украине российская армия
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