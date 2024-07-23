Москвичам начнут платить почти ₽2 млн за контракт с Минобороны

В Москве контрактники получат единовременную выплату в размере 1,9 млн руб. при поступлении на службу, соответствующий указ подписал Собянин. Все ранее действующие меры поддержки военнослужащих и их семей при этом сохранятся

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Поступившие на службу в Москве контрактники получат единовременную выплату в размере 1,9 млн руб., соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

«Таким образом, общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5,2 млн руб. за первый год службы», — указали в мэрии.

Власти уточнили, что данную выплату смогут получить военнослужащие, отобранные городским пунктом отбора на военную службу по контракту начиная с 23 июля 2024 года. Все ранее действующие меры поддержки военнослужащих и их семей при этом сохранятся, отметили в мэрии.

Размер единовременной выплаты при заключении контракта определяют региональные власти. В последнее время в некоторых регионах увеличили размер этой выплаты: так, в Краснодарском крае с апреля она составляет 1 млн руб., в Дагестане в июле ее повысили до 500 тыс., в Башкирии — до 505 тыс. руб.

В Москве также действуют меры поддержки военнослужащих, подписавших контракт на участие в военной операции:

ежемесячная выплата в размере 50 тыс. руб.;

единовременные денежные выплаты раненым от 500 тыс. до 1 млн руб. в зависимости от степени тяжести ранения и установления группы инвалидности;

в случае гибели военнослужащего размер выплаты членам семьи составляет 3 млн руб.;

специализированная медицинская помощь после увольнения с военной службы.

По данным Минобороны на начало июля, с начала 2024 года около 190 тыс. россиян подписали контракты с оборонным ведомством. Задача, поставленная российским президентом по набору контрактников и добровольцев, выполняется, подчеркнули в министерстве.

В декабре военное ведомство впервые с начала спецоперации назвало число служащих в вооруженных силах по контракту — 640 тыс. человек.