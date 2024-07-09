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Военная операция на Украине ,  
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Власти Башкирии увеличили выплату новым контрактникам почти в 2,5 раза

В Башкирии увеличили выплату новым контрактникам до 505 тыс. руб.
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Власти Башкирии увеличили сумму единовременной выплаты гражданам, поступающим на военную службу по контракту, до 505 тыс. руб., сообщил руководитель администрации главы региона Максим Забелин на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее контрактники в регионе получали 205 тыс. руб.

«Суммарно общая выплата, с учетом тех, что предоставляет Министерство обороны и наши муниципалитеты, будет доходить до 1 миллиона рублей», — отметил Забелин.

Увеличенную выплату получат военнослужащие, заключившие контракт с 10 июля.

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Фото:Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Осенью 2023 года в Башкирии для новобранцев, подписавших контракт с Минобороны после 10 ноября, установили единовременные выплаты по 100 тыс. руб. Указ действовал до конца года, после его действие продлили.

В апреле глава республики Радий Хабиров объявил, что региональные власти выплатят по 205 тыс. руб. военнослужащим, заключившим контракт с 1 мая по 1 сентября 2024 года. Он отмечал, что общая единовременная выплата таким образом составит 400 тыс. руб.

Накануне, 8 июля, об увеличении единовременной выплаты контрактникам сообщили власти Татарстана. Регион будет выплачивать новобранцам до 1,05 млн руб. В общей сложности военнослужащие могут получить до 1,5 млн руб., в том числе до 300 тыс. от городов и районов Татарстана.

Контрактники из Москвы получают дополнительную выплату 50 тыс. руб. каждый месяц.

Теги
Башкирия контрактники служба по контракту выплаты
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