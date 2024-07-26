В Ростовской области увеличили до ₽1,2 млн выплаты для контрактников

Увеличенную сумму будут выплачивать как жителям Ростовской области, заключившим контракт с Минобороны, так и жителям других регионов, обратившимся с этой целью в ростовский облвоенкомат

Фото: Минобороны России

Выплаты тем, кто заключит контракт с Минобороны в период с 27 июля по 31 августа, увеличили до 1,2 млн руб. в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По его словам, для получения выплаты контракт следует заключить на год и более. «Идем на эти шаги, чтобы стимулировать привлечение граждан на военную службу по контракту», — пояснил глава региона.

Голубев добавил, что областная выплата в 1,2 млн руб. будет распространяться как на жителей Ростовской области, так и на тех, кто заключит контракт в региональном областном пункте отбора или в ростовском областном военкомате.

Летом 2024 года регионы стали увеличивать выплаты контрактникам. 17 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил сумму выплат в четыре раза — с 100 тыс. до 400 тыс. руб. В июле глава Дагестана Сергей Меликов также решил увеличить выплату, но уже в пять раз — до 500 тыс. руб.

23 июля к регионам, увеличившим суммы выплат, присоединилась Москва, став рекордсменом: единовременно людям, заключившим контракт с Минобороны, будут выплачивать 1,9 млн руб. В мэрии уточнили, что общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику составит свыше 5,2 млн руб. за первый год службы.

По данным Минобороны на начало июля, с начала 2024 года около 190 тыс. россиян подписали контракты с оборонным ведомством. Задача, поставленная российским президентом по набору контрактников и добровольцев, выполняется, подчеркнули в министерстве.