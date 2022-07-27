Песков заявил, что «Газпром» технически не может поставлять больше газа

С начала июня «Газпром» сократил поставки газа по «Северному потоку» на 80%. По словам Пескова, у компании нет возможности поставлять больше газа из-за необходимости ремонта оборудования, осложняемого из-за санкций

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Из-за антироссийских санкций «Газпром» не может своевременно обслуживать технические агрегаты, поэтому не имеет возможности поставлять большие объемы газа в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Газ в ЕС на минимуме? Это неправильная увязка. «Газпром» поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Технические возможности для прокачки стали меньше из-за процесса технического обслуживания агрегатов, который затруднен из-за санкций Евросоюза», — заявил он.

По его словам, ограничения не позволяют вовремя проводить техобслуживание оборудования, необходимого для прокачки газа. «Со временем «Газпром» будет прокачивать больше. Он не может гарантировать прокачку, если оборудование не может обслуживаться», — подчеркнул Песков.

В середине июня «Газпром» сократил объем прокачки по «Северному потоку» до 67 млн куб. м газа в сутки из-за того, что одна находившаяся на ремонте в Канаде турбина немецкой компании Siemens из-за санкций не могла быть возвращена в Россию, и еще одну пришлось остановить также для ремонта. После этого европейские операторы сообщили о снижении поставок. Siemens и власти Германии увидели в этом политические причины, а не технические.

Ранее 27 июля «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая», после чего объемы прокачиваемого газа по «Северному потоку» снизились до 20% от проектной мощности, или около 33 млн куб. м в сутки (при плановых 167 млн куб. м).



На этом фоне биржевая цена газа в Европе впервые с марта превысила $2300 за 1 тыс. куб м. Российский газовый гигант в скором времени выступит с заявлением по «Северному потоку», заявил 26 июля Дмитрий Песков. Дата пресс-конференции «Газпрома» пока неизвестна.