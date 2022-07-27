Поставки газа по «Северному потоку» составят 20% от проектной мощности

С 27 июля «Газпром» выведет из эксплуатации еще одну турбину, после чего поставки газа упадут с 40% от плановых объемов до 20%

С 27 июля «Газпром» выведет из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток», после чего объемы прокачиваемого газа снизятся до 20% от проектной мощности и составят около 33 млн куб. м в сутки (при плановых 167 млн).

Соответствующее объявление «Газпром» сделал еще 25 июля. Как пояснили в компании, решение было принято из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта двигателя.

Сокращение поставок газа началось в июне, после того, как «Газпром» заявил о невозврате одной из турбин, использующихся на «Портовой», из ремонта. Агрегат производства компании Siemens Energy был отправлен на ее завод в Монреале. Однако из-за введенных против России санкций Канада не вернула турбину.

На этом фоне поставки газа сократились с плановых 167 млн куб. м в сутки до 100 млн, а затем, после вывода из эксплуатации еще одного агрегата, — до 67 млн куб. м.

Вдобавок, с 11 по 21 июля поставки газа по трубопроводу были прекращены вовсе, так как на всей системе проходили профилактические работы. Утром 21 июля оператор газопровода Nord Stream AG сообщил о восстановлении объемов поставок до уровня 11 июля (40% от проектной мощности).

В итоге Канада согласилась вернуть турбину Германии, а та — переправить ее в Россию. Как писал Reuters, оборудование успешно прибыло в ФРГ, однако застряло и там, но уже из-за того, что Россия не дала формальное разрешение на его ввоз.

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В Кремле опровергали эти данные, называя их «полной глупостью».

Siemens утверждала, что для отправки турбины в Россию не хватает таможенных документов, которые должен предоставить «Газпром».