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3M $195 (+10,98%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Выборы в Мосгордуму ,  
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К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Уголовное дело о воспрепятствовании работе столичных избиркомов курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ, рассказали источники РБК. Силовики увидели в протестах «будущий майдан» и ищут связи оппозиции с Западом
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В поисках шпионов

О том, что ФСБ подключилась к делу о воспрепятствовании деятельности избирательной комиссии (ст. 141 УК) из-за акции в поддержку независимых кандидатов 14 июля в Москве, рассказал источник РБК, близкий к спецслужбе. Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он. Эту информацию РБК подтвердил источник, близкий к Кремлю, и другой собеседник, близкий к руководству мэрии.

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Митинг за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

Дело находится в первом управлении по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Москве, рассказал РБК знакомый с ходом расследования источник. По его словам, инициатива расследования поступила из администрации президента. «Динамика расследования и возможные аресты зависят от событий на митинге в субботу — в случае эскалации дело, несомненно, будет передано в Центральный аппарат, обладающий более мощным ресурсом для его завершения». Инициативу со стороны кремлевской администрации подтвердил также источник РБК, близкий к Кремлю.

За что отвечает Вторая служба

Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) отвечает за борьбу с терроризмом, экстремизмом и контроль за органами власти. Эта служба появилась на базе Пятого управления КГБ, которое среди прочего занималось борьбой с «идеологическими диверсиями», включая диссидентское движение. В структуру Второй службы входят управление по защите конституционного строя, управление по борьбе с терроризмом и оперативно-разыскное управление.

Сотрудники Второй службы ФСБ сопровождают дела, связанные с терроризмом, экстремизмом или политикой. Например, они задерживали одного из исполнителей убийства политика Бориса Немцова — Беслана Шаванова, разрабатывали членов Боевой организации русских националистов (БОРН), лидеров запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина и Александра Белова и т.п. Это подразделение сопровождало дела режиссера Кирилла Серебренникова и сенатора Рауфа Арашукова.

Вторая служба вела оперативное сопровождение «болотного дела», которое расследовал СКР по итогам столкновений с оппозицией во время «Марша миллионов» 6 мая 2012 года.

Близкий к Кремлю источник РБК отметил, что спецслужба ищет связи оппозиции с иностранными структурами и пытается доказать финансирование протестных акций из-за рубежа. «При подобных политических обысках связи с иностранными структурами ищут всегда», — рассказал РБК бывший сотрудник ФСБ.

О том, что во время обысков перед силовиками была поставлена неформальная задача — доказать контакты оппозиции с представителями иностранных организаций, ранее говорил близкий к ФСБ источник РБК и подтверждал собеседник, близкий к Кремлю. Сопровождает ведение уголовного дела ФСБ, так как дело касается госбезопасности, подчеркнул близкий к руководству мэрии источник.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ с просьбой прокомментировать участие спецслужбы в уголовном деле.

С точки зрения защиты конституционного строя подключение к делу о выборах в столице ФСБ очевидно, считает экс-начальник Центра общественных связей ФСБ, генерал-майор в отставке Александр Михайлов. Он называет это не карательными мерами, а профилактикой. «Основная задача спецслужб — предупредить возможные правонарушения, а не арестовать человека», — утверждает он.

Подключение Второй службы к делу — признак политических репрессий, который к законности отношения не имеет, заявил РБК экс-депутат Госдумы и полковник запаса ФСБ Геннадий Гудков, не получивший регистрацию на выборах в Мосгордуму.

Жесткий сценарий

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Многие независимые оппозиционные кандидаты были не допущены к выборам, согласно позиции Мосгоризбиркома, по причине брака в подписях избирателей, в том числе «мертвых душ». Отказы получили юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, бывшие депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, экс-лидер «Открытой России» Александр Соловьев, бывший председатель «Яблока» Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас. Отказы в регистрации получили наиболее знаковые представители оппозиции, не имеющие парламентской льготы, отмечается в опубликованном в пятницу экспертном докладе фонда «Либеральная миссия».

Во время несогласованной мэрией акции 14 июля протестующие прошли от Новопушкинского сквера до здания Мосгоризбиркома и пытались устроить там сидячую забастовку. МВД оценило численность участников в тысячу человек.

24 июля Следственный комитет по итогам протестных акций возбудил уголовное дело о препятствовании работы избирательных комиссий в Москве. Вечером в тот же день следователи провели у нескольких незарегистрированных кандидатов обыски, по масштабам сравнимые с «болотным делом». Некоторых кандидатов вызвали на допросы.

Близкий к руководству мэрии источник РБК заявил, что кандидатов не зарегистрируют в силу большого количества реально найденного брака в подписях, претензии к которым разбирались на заседаниях окружных избиркомов и во МГИКе. Наиболее массово для выбраковки подписей использовались основания, связанные с проверками по регистру избирателей и затем по базе данных МВД и с проверками почерковедами. Кандидаты считают отказы в регистрации незаконными, ссылаясь в том числе на то, что в избиркоме браковали подписи живых людей, публично поддержавших оппозицию, и меняли их паспортные данные при вводе. По словам источника, близкого к руководству мэрии, силовики подключились к ситуации независимо от городских властей и действуют автономно. Теперь мэрия утрачивает контроль над долгосрочным планированием кампании, утверждает он.

Источник указал, что цель обысков — надавить на лидеров оппозиции, чтобы пресечь дальнейшие протесты и подавить «будущий майдан».

27 июля независимые кандидаты собираются провести несогласованную властями акцию протеста у здания мэрии Москвы на Тверской улице. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был арестован на 30 суток за призывы к акции. Столичный главк МВД Москвы предупредил, что акция незаконна, и призвал людей не участвовать в этом мероприятии, а освещающих событие журналистов — заранее аккредитоваться. Прокуратура Москвы 26 июля сообщила об административном расследовании в отношении 15 кандидатов в Мосгордуму из-за несогласованной акции протеста. В субботу силовики выставят оцепление, постаравшись отсечь оппозиционеров на подходах к мэрии и Мосгоризбиркому, заявил источник РБК, близкий к ФСБ, и подтвердил собеседник, близкий к руководству мэрии.

Авторы: Владимир Дергачев, Евгения Кузнецова
При участии: Максим Солопов
Теги: ФСБ, Мосгоризбирком, Выборы, Мосгордума, митинги, протесты
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