Памфилова обратилась с просьбой к полиции после обысков у оппозиционеров

Памфилова обратилась с просьбой к полиции после обысков у оппозиционеров

Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова призвала полицию действовать «максимально корректно» по отношению к не допущенным на выборы в Москве оппозиционерам, у которых ранее прошли обыски.

«Я бы хотела призвать наши правоохранительные органы, тем более что это связано с избирательной кампанией, это политический процесс, быть максимально корректными», — сказала глава ЦИК в разговоре с РБК.

Памфилова также прокомментировала возбуждение уголовного дела о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. Речь, по данным СК, идет о неназванных участниках акций протеста у здания Мосгоризбиркома.

«Мы не знаем, кто был инициатором возбуждения этого уголовного дела. Надеюсь, что он сознается. Если он считает, что прав, мы должны знать, кто был инициатором», — уточнила Памфилова.

Кроме того, в интервью «Эху Москвы» Памфилова сообщила, что уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркомов не отразится на позиции ЦИК по кандидатам в Мосгордуму. «Обещаю, что, если будет хоть малейшая возможность восстановить их в правах кандидатов, мы это сделаем», — добавила она.