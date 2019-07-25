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Выборы в Мосгордуму ,  
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Памфилова обратилась с просьбой к полиции после обысков у оппозиционеров

Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова призвала полицию действовать «максимально корректно» по отношению к не допущенным на выборы в Москве оппозиционерам, у которых ранее прошли обыски. 

«Я бы хотела призвать наши правоохранительные органы, тем более что это связано с избирательной кампанией, это политический процесс, быть максимально корректными», — сказала глава ЦИК в разговоре с РБК.

Памфилова также прокомментировала возбуждение уголовного дела о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. Речь, по данным СК, идет о неназванных участниках акций протеста у здания Мосгоризбиркома.   

«Мы не знаем, кто был инициатором возбуждения этого уголовного дела. Надеюсь, что он сознается. Если он считает, что прав, мы должны знать, кто был инициатором», — уточнила Памфилова.  

Кроме того, в интервью «Эху Москвы» Памфилова сообщила, что уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркомов не отразится на позиции ЦИК по кандидатам в Мосгордуму. «Обещаю, что, если будет хоть малейшая возможность восстановить их в правах кандидатов, мы это сделаем», — добавила она.   

24 июля, прошли обыски у нескольких незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и оппозиционеров: Дмитрия Гудкова, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, бывшего лидера «Открытой России» Николая Баландина и депутата московского округа Митино Александра Соловьева.

В среду также 30 суток ареста получил Алексей Навальный за призывы к несанкционированному митингу 27 июля. На акции 20 июля он предложил продолжить протесты, если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы для участия в выборах.   

Теги: Элла Памфилова, выборы в Мосгордуму, оппозиционер, оппозиция, обыски
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