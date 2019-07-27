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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 26 июл, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 26 июл, 13:15
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Политика ,  
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Ярмыш сообщила об обысках у нее и еще одного сотрудника ФБК

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к пресс-секретарю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кире Ярмыш и сотруднику ФБК Руслану Шаведдинову. Об этом Ярмыш написала на своей странице в Twitter.

Вечером 26 июня правоохранители провели обыски в Фонде борьбы с коррупцией.

Общество
Следователи пришли с обысками в фонд Навального и штаб Яшина

24 июля полиция задержала основателя ФБК Алексея Навального. Новое задержание последовало вслед за тем, как оппозиционер отбыл административный арест в десять суток, который ему назначили за участие в несанкционированной акции 12 июня. По решению Симоновского суда он получил 30 суток ареста за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля. В тот же день обыски прошли у директора ФБК Ивана Жданова.

Полиция предостерегла москвичей от участия в митинге 27 июля, так как он не согласован с властями.

Теги: ФБК, митинг, обыск
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