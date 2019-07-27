Ярмыш сообщила об обысках у нее и еще одного сотрудника ФБК

Ярмыш сообщила об обысках у нее и еще одного сотрудника ФБК

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к пресс-секретарю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кире Ярмыш и сотруднику ФБК Руслану Шаведдинову. Об этом Ярмыш написала на своей странице в Twitter.

Вечером 26 июня правоохранители провели обыски в Фонде борьбы с коррупцией.

24 июля полиция задержала основателя ФБК Алексея Навального. Новое задержание последовало вслед за тем, как оппозиционер отбыл административный арест в десять суток, который ему назначили за участие в несанкционированной акции 12 июня. По решению Симоновского суда он получил 30 суток ареста за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля. В тот же день обыски прошли у директора ФБК Ивана Жданова.