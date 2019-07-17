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Выборы в Мосгордуму ,  
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Глава Мосгоризбиркома назвал лидеров по сбору подписей с «мертвых душ»
Среди них, по утверждению Горбунова, оказались в том числе Илья Яшин, Геннадий и Дмитрий Гудковы, а также Любовь Соболь. Они, в свою очередь, утверждают, что данные о подписавшихся в их поддержку намеренно искажал избирком
Илья Яшин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Случаи, когда один избиратель несколько раз подписывался за кандидата в депутаты или в избирком были предоставлены подписи умерших людей, стали основными нарушениями в ходе избирательной кампании в этом году. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает корреспондент РБК.

Среди «лидеров по мертвым душам» в поданных на регистрацию документах, по информации главы Мосгоризбиркома, оказались глава совета депутатов Красносельского округа Москвы Илья Яшин, экс-депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, а также юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

Помимо этого у всех этих кандидатов (за исключением Яшина), а также у директора ФБК Ивана Жданова и бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьева были выявлены случаи предоставления чужих подписей одним и тем же человеком за нескольких избирателей, заявил Горбунов. «Это уголовное дело вообще-то. <...> Ну о какой регистрации может идти речь?» — отметил он.

«Хитрая технология. У кандидата восемь-десять папок подписей, и в каждой попадается подпись одного избирателя. Это наводит на размышление», — добавил Горбунов.

Политика
Почему оппозиционеров не пустили на выборы в Мосгордуму

Всего подписи с недействительными паспортными данными или информацией о несуществующих избирателях, по его словам, были выявлены в документах у 13 кандидатов. В общем у них, указал Горбунов, нашли почти 10 тыс. «призраков».

Глава Мосгоризбиркома также прокомментировал акцию в центре Москвы 14 июля в поддержку кандидатов от оппозиции. Они утверждали, что избирком намеренно искажал данные о подписавшихся в их поддержку.

Политика
Большинству независимых кандидатов в Мосгордуму отказано в регистрации

Горбунов отметил, что независимые кандидаты «подключили» к поддержке известных людей. «Я фамилии посмотрел: один в Эстонии живет больше пяти лет, другой в Канаду уехал, третья 15 лет в Америке прожила. Я так понимаю, что издалека виднее обстановка в Москве», — сказал он.

По его словам, участникам протеста «не мешали митинговать», однако когда они начали строить палаточный лагерь у здания Мосгоризбиркома, «это перешло грани разумного».

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Депутаты избираются на срок пять лет. Для регистрации кандидатам необходимо было собрать 3% подписей от всех избирателей округа (от 4,5 тыс. до 5,5 тыс.). Большинству независимых кандидатов отказали, поскольку в собранных ими подписях нашли более 10% брака. Оспорить эти решения оппозиционеры теперь могут в ЦИК и суде.

Авторы: Евгения Кузнецова, Кристина Астафурова
Теги: Мосгоризбирком, выборы, Илья Яшин, Любовь Соболь
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