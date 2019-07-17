Глава Мосгоризбиркома назвал лидеров по сбору подписей с «мертвых душ»

Среди них, по утверждению Горбунова, оказались в том числе Илья Яшин, Геннадий и Дмитрий Гудковы, а также Любовь Соболь. Они, в свою очередь, утверждают, что данные о подписавшихся в их поддержку намеренно искажал избирком

Илья Яшин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Случаи, когда один избиратель несколько раз подписывался за кандидата в депутаты или в избирком были предоставлены подписи умерших людей, стали основными нарушениями в ходе избирательной кампании в этом году. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает корреспондент РБК.

Среди «лидеров по мертвым душам» в поданных на регистрацию документах, по информации главы Мосгоризбиркома, оказались глава совета депутатов Красносельского округа Москвы Илья Яшин, экс-депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, а также юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

Помимо этого у всех этих кандидатов (за исключением Яшина), а также у директора ФБК Ивана Жданова и бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьева были выявлены случаи предоставления чужих подписей одним и тем же человеком за нескольких избирателей, заявил Горбунов. «Это уголовное дело вообще-то. <...> Ну о какой регистрации может идти речь?» — отметил он.

«Хитрая технология. У кандидата восемь-десять папок подписей, и в каждой попадается подпись одного избирателя. Это наводит на размышление», — добавил Горбунов.