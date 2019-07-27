Недопущенная к выборам Галямина заявила об обыске у нее дома

Недопущенная к выборам Галямина заявила об обыске у нее дома

Муниципальный депутат Юлия Галямина, которой Мосгоризбирком отказал в регистрации в качестве кандидата на грядущих выборах в Мосгордуму, сообщила об обысках у нее дома. Об этом она написала на своей странице в Facebook рано утром в субботу, 27 июля.

«У меня дома обыск», — сообщила она. Ранее Галямина сообщала, что обыск прошел в ее штабе.

Накануне, в пятницу вечером, сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и в штаб Ильи Яшина. Об обыске в своем избирательном штабе также заявил Дмитрий Гудков, пришли с обысками также и к начальнице его штаба Эльвире Вихаревой.

Кроме того, Константин Янкаускас, муниципальный депутат района Зюзино, сообщил, что с обысками пришли в квартиру его родителей. О том, что правоохранители пришли в квартиру родителей, сообщила также зарегистрированный кандидат Дарья Беседина.