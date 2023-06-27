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Лукашенко заявил об «упущенной ситуации» с ЧВК «Вагнер»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко: мы упустили ситуацию с ЧВК «Вагнер»
Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил «не делать героев» ни из него, ни из президента России, ни из основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передает «Пул Первого».
«Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя. Ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина. Потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось», — сказал Лукашенко.
По его словам, в результате «столкнулись два человека, которые воевали на фронте». «Нет в этом деле героев», — подчеркнул президент Белоруссии.
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