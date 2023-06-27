Лукашенко заявил об «упущенной ситуации» с ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа (Фото: РБК)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил «не делать героев» ни из него, ни из президента России, ни из основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передает «Пул Первого».

«Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя. Ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина. Потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось», — сказал Лукашенко.

По его словам, в результате «столкнулись два человека, которые воевали на фронте». «Нет в этом деле героев», — подчеркнул президент Белоруссии.

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