ЧВК «Вагнер» передаст тяжелую военную технику российской армии

Накануне президент Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» подписать контракт с Минобороны, покинуть службу либо «уйти в Белоруссию». В Госдуме, где готовят законопроект о ЧВК, говорили, что структура и численность «Вагнера» изменится

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ЧВК «Вагнер» готовится передать тяжелую военную технику подразделениям Вооруженных сил России, сообщили в российском Минобороны, передает ТАСС.

«Идет подготовка к передаче ЧВК «Вагнер» тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил России», — говорится в сообщении.

В ночь с 23 на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направились на север, в сторону Москвы. Российское Минобороны опровергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Президент России Владимир Путин счел действия Пригожина предательством и предупредил, что организаторы событий понесут ответственность.

Вечером того же дня Пригожин провел переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко, по итогам которых было решено, что колонны «Вагнера» будут развернуты и бойцы отправятся в свои полевые лагеря. Основателю ЧВК, как рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пообещали, что он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Путина.

ФСБ завела против бизнесмена уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). Однако 27 июня дело прекратили, так как участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, объяснили в ведомстве.

Бойцам «Вагнера» президент предложил подписать контракт с Минобороны (Пригожин говорил, что в Минобороны перешли только 1–2% его бойцов) или с другим силовым ведомством, уйти со службы к родным либо «уйти в Белоруссию». По мнению главы государства, бойцов ЧВК пытались использовать «втемную». Против тех, кто изначально отказался от похода Пригожина «идти на Москву», пообещали не заводить уголовные дела с учетом их заслуг, говорили в Кремле.

Пока судьба «Вагнера» неясна, но после действий ЧВК 23–24 июня изменится его внутренняя структура, численность, обеспеченность, подчиненность, говорил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, в Госдуме начали работу над законом о регулировании деятельности частных военных компаний в России.