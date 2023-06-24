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Лукашенко заявил об остановке ЧВК «Вагнер» после переговоров с Пригожиным

Пресс-служба Лукашенко сообщила об остановке ЧВК «Вагнер» после переговоров с Пригожиным
Лукашенко рассказал, что общался с Пригожиным по согласованию с Путиным. Основатель ЧВК согласился остановить движение своих бойцов. Лукашенко также заявил, что членам ЧВК предоставят гарантии безопасности
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения его бойцов на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер», — сообщил «Пул Первого».

Как рассказали в пресс-службе, переговоры Лукашенко и Пригожина шли весь день, они велись по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны «пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России», отметили в пресс-службе белорусского президента.

Пригожин вечером 23 июня заявил, что по лагерю ЧВК «Вагнер» Минобороны России нанесло ракетный и артиллерийский удары, которые привели к гибели некоторых бойцов. Министерство опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж»), она предусматривает до 20 лет лишения свободы. Президент Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к россиянам, в котором назвал происходящее предательством и пообещал жесткий ответ. Глава государства провел телефонные разговоры с несколькими лидерами, в том числе Лукашенко, проинформировал их о ситуации в России.

Пригожин утром 24 мая заявил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону, а позднее власти Липецкой области сообщили о движении техники ЧВК по региону.

Лукашенко заявил об остановке ЧВК «Вагнер» после переговоров с Пригожиным
Лукашенко заявил об остановке ЧВК «Вагнер» после переговоров с Пригожиным

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Александр Лукашенко Евгений Пригожин переговоры гарантии безопасности
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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