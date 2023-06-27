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CNN узнал о просьбе США к Украине во время мятежа Пригожина

CNN: США просили Украину не бить по России во время мятежа ЧВК «Вагнер» и Пригожина
США не хотели допустить, чтобы у Москвы сложилось впечатление о причастности Запада и Украины к действиям Пригожина, а потому попросили Киев «не раскачивать лодку»
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

США во время мятежа ЧВК «Вагнер» обратились к Украине с просьбой «не использовать хаос» внутри России для нанесения ударов, чтобы не создать впечатление, будто Запад и Киев помогают Евгению Пригожину и угрожают российскому суверенитету, пишет CNN со ссылкой на источник.

«Послание было таким: не раскачивайте лодку, — сказал собеседник телеканала. — Союзники предостерегали украинцев от того, чтобы они не провоцировали ситуацию. Используйте возможности на украинской территории, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите ударов по военным объектам внутри России».

Американские чиновники также связались с российской стороной по неформальным каналам и убеждали, что Запад не имеет отношения к происходящему. Они также призывали Москву поддерживать безопасность своего ядерного потенциала.

По мнению некоторых источников CNN, российские власти были застигнуты врасплох действиями ЧВК «Вагнер» и не успели выставить военных для обороны штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, а кроме того, не желали отвлекать значительные ресурсы от Украины. Американский сенатор, глава комитета по разведке Марк Уорнер назвал «беспрецедентным» тот факт, что ЧВК «Вагнер» смогла взять под контроль Ростов-на-Дону «практически без единого выстрела». Но в то же время собеседники телеканала заключили, что Пригожин при попытке захватить Москву потерпел бы сокрушительное поражение.

По данным Axios, американские послы в ночь на 24 июня получили срочную телеграмму с требованием не комментировать происходящее вокруг ЧВК «Вагнер», лишь ограничиваясь словами, что США следят за ситуацией. По словам источников издания, так Вашингтон хотел убедиться, что высказывания дипломатов не создадут впечатления, будто США причастны к мятежу.

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Пригожин вечером 23 июня обвинил «военное руководство» в нанесении удара по полевым лагерям ЧВК «Вагнер», а на следующий день заявил, что контролирует штаб Южного военного округа и выдвигается на Москву. Путин назвал такие действия «предательством» и «ударом в спину», а также пообещал, что «те, кто организовал мятеж и поднял оружие на боевых товарищей, совершили преступление и ответят за него».

Вечером 24 июня Пригожин заявил, что останавливает движение своих сил и отводит их в тыловые лагеря, так как в результате переговоров были достигнуты соответствующие договоренности. Переговоры с главой ЧВК проводил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Кремль сообщил, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, а сам он уедет в Белоруссию. Участвовавших в этих событиях бойцов ЧВК преследовать не будут.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина США ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
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