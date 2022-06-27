Россия запретила въезд 43 гражданам Канады

Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, функционерах правящей Либеральной партии и общественных деятелях Канады. МИД России назвал санкции ответной мерой

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия в качестве ответной меры вводит санкции в отношении 43 граждан Канады, которые предусматривают запрет на въезд на российскую территорию. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, функционерах правящей Либеральной партии и общественных деятелях», — говорится в сообщении.

В санкционный список российские власти включили:

Сюзан Коуан — председатель Либеральной партии Канады;

Джона Ханнафорда — заместитель министра природных ресурсов Канады;

Маржори Мишель — замглавы аппарата премьер-министра Канады;

Джона Бродхеда — директор по политическим вопросам в аппарате аремьер-министра Канады;

Андрэ-Лин Халле — советник по вопросам стратегии в аппарате аремьер-министра Канады;

Джеймса Армбрустера — специальный помощник премьер-министра Канады;

Алекса Лоуренса — директор по коммуникациям в аппарате вице-премьера Канады; и других чиновников, политтехнологов и лоббистов.

В МИД России подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принимать контрмеры на «откровенно враждебные действия Оттавы» и на фоне курса воинствующей русофобии, который проводит правящий в Канаде режим Джастина Трюдо.

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