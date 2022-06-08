Канада расширила санкции против России
Канада расширила санкции в отношении российской нефтегазовой и химической промышленности, следует из сообщения канадского МИДа. В частности, под запрет попало оказание ряда услуг российским компаниям из этих сфер.
Всего под канадские ограничения попали 28 видов обслуживания и семь отраслей, в числе которых:
- добыча угля и лигнита;
- добыча сырой нефти и природного газа;
- добыча металлических руд;
- другая добыча полезных ископаемых;
- деятельность вспомогательных служб горнодобывающей отрасли;
- производство кокса и продуктов нефтепереработки;
- производство химикатов и химических продуктов.
Среди услуг можно выделить строительные работы, торговлю топливом, металлами, строительными материалами, мазутом и сопутствующими товарами, грузовые перевозки, исследования и разработку, услуги по предоставлению жилья, а также услуги в рекламной, компьютерной и инженерной сферах.
«Любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается сознательно совершать какие-либо действия, которые способствуют или помогают <...> любой деятельности, запрещенной данными разделами», — говорится в сообщении МИДа.
С начала военной операции на Украине Канада объявила уже о нескольких пакетах санкций против России. В частности, в марте Оттава ввела санкции против российских бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова, главы ЦИК Эллы Памфиловой, а также Минобороны, СВР, компании «Сухой» и др. В тот же месяц Канада объявила об ограничениях в отношении 160 членов Совета Федерации, а в начале апреля — против главы «Норникеля» Владимира Потанина, главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона, основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга и еще шести россиян.
18 мая министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино заявил, что всем россиянам, попавшим под санкции, запретят въезд в страну, в том числе президенту Владимиру Путину. Два дня спустя Оттава расширила санкционный список, добавив в него 14 россиян, включая главу РЖД Олега Белозерова. Тогда же Канада запретила ввозить из России предметы роскоши, в частности алкогольные напитки, морепродукты, рыбу и алмазы.
В последний раз Канада расширяла санкции 31 мая — тогда под ограничения попали 22 физических лица, а также Россельхозбанк, Инвестторгбанк и управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.
В ответ российский МИД ввел санкции против канадского премьер-министра Джастина Трюдо, его жены и еще более 300 канадцев. Президент Владимир Путин ранее указывал, что «санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны». Однако, по его словам, до полного кризиса ситуация не дошла и у «партнеров» страны «присутствует понимание того, чем это чревато и чем грозит для всех».