Канада расширила санкции против России

Под ограничения попали 28 видов обслуживания и семь отраслей, в числе которых добыча нефти, газа, угля и металлов, а также производство кокса и химикатов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Канада расширила санкции в отношении российской нефтегазовой и химической промышленности, следует из сообщения канадского МИДа. В частности, под запрет попало оказание ряда услуг российским компаниям из этих сфер.

Всего под канадские ограничения попали 28 видов обслуживания и семь отраслей, в числе которых:

добыча угля и лигнита;

добыча сырой нефти и природного газа;

добыча металлических руд;

другая добыча полезных ископаемых;

деятельность вспомогательных служб горнодобывающей отрасли;

производство кокса и продуктов нефтепереработки;

производство химикатов и химических продуктов.

Среди услуг можно выделить строительные работы, торговлю топливом, металлами, строительными материалами, мазутом и сопутствующими товарами, грузовые перевозки, исследования и разработку, услуги по предоставлению жилья, а также услуги в рекламной, компьютерной и инженерной сферах.

«Любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается сознательно совершать какие-либо действия, которые способствуют или помогают <...> любой деятельности, запрещенной данными разделами», — говорится в сообщении МИДа.

С начала военной операции на Украине Канада объявила уже о нескольких пакетах санкций против России. В частности, в марте Оттава ввела санкции против российских бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова, главы ЦИК Эллы Памфиловой, а также Минобороны, СВР, компании «Сухой» и др. В тот же месяц Канада объявила об ограничениях в отношении 160 членов Совета Федерации, а в начале апреля — против главы «Норникеля» Владимира Потанина, главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона, основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга и еще шести россиян.



18 мая министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино заявил, что всем россиянам, попавшим под санкции, запретят въезд в страну, в том числе президенту Владимиру Путину. Два дня спустя Оттава расширила санкционный список, добавив в него 14 россиян, включая главу РЖД Олега Белозерова. Тогда же Канада запретила ввозить из России предметы роскоши, в частности алкогольные напитки, морепродукты, рыбу и алмазы.

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В последний раз Канада расширяла санкции 31 мая — тогда под ограничения попали 22 физических лица, а также Россельхозбанк, Инвестторгбанк и управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.