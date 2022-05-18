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Канада запретит Путину и еще около 1 тыс. россиян въезд в страну

Запрет на въезд будет действовать против россиян, которые ранее уже находились в санкционном списке. В конце апреля российские власти запретили въезд в страну премьер-министру Канады Джастину Трюдо
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Власти Канады собираются запретить въезд в страну для примерно 1 тыс. попавших под санкции россиян, включая российского президента Владимира Путина. Об этом заявил общественной безопасности Канады Марко Мендичино, передает газета Toronto Star.

«Запрет на въезд в нашу страну близким соратникам и ключевым сторонникам президента России Владимира Путина, в том числе тем, кто несет ответственность за эту неспровоцированную агрессию, является одним из многих способов привлечь Россию к ответственности», — завил министр.

Россия запретила въезд премьер-министру Канады Трюдо и еще 591 канадцу
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Джастин Трюдо

Он уточнил, что запрет на въезд коснется в первую очередь тех, кто уже является фигурантом канадских санкций.

Соответствующий закон был внесен в канадский сенат. По канадскому законодательству, правительство не может ввести такой запрет, из-за чего в парламент планирует внести поправки в «Закон об иммиграции и защите беженцев», который пока c не ссылается на санкции в качестве причины для въезда в Канаду.

В марте Канада ввела санкции против бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова, главы ЦИК России Эллы Памфиловой, Минобороны России, СВР, компании «Сухой» и других. В тот же месяц Оттава объявила о санкциях против 160 членов Совета Федерации, а в начале апреля — против главы «Норникеля» Владимира Потанина, главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона, основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга и шести россиян.

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В конце апреля Россия запретила въезд в страну 592 гражданам Канады. В список вошли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава МИД Канады Мелани Джоли и директор Службы безопасности и разведки страны Давид Виньо.

Вместе с этим МИД России призвал власти в Оттаве отказаться от «русофобского курса», который «лишает Канаду самостоятельности» и «не отвечает ее национальным интересам».

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Теги
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