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Канада запретила экспорт в Россию предметов роскоши

Также Оттава расширила санкционный список, добавив в него 14 россиян. Из России запрещено ввозить алкогольные напитки, морепродукты, рыбу, алмазы
Фото: Mary Altaffer / AP
Фото: Mary Altaffer / AP

Канада ввела новые санкции против России, запретив ввоз в страну и поставки из нее предметов роскоши, сообщил МИД страны. Также Оттава расширила санкционный список, добавив в него 14 россиян, их фамилии не называются.

«Канада запрещает экспорт предметов роскоши в Россию, в том числе алкогольных напитков, табака, некоторых предметов из текстиля и спортивной одежды, обуви, одежды и аксессуаров класса люкс, драгоценностей, посуды и предметов искусства», — говорится в сообщении. Из России запрещено ввозить алкогольные напитки, морепродукты, рыбу и алмазы.

По данным канадских властей, речь идет о товарах на $75,7 млн.

Материал дополняется.

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