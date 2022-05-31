Канада ввела санкции против Кабаевой и Россельхозбанка

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 62,74 (-1,98) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 61,61 (-1,49) Инвестиции, 16:04
ЦБ решил не смягчать ограничения на продажу наличной валюты до сентября Финансы, 16:48
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 16:44
В Турции назвали два препятствия для начала вывоза зерна с Украины морем Политика, 16:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:43
Вучич заявил об отсутствии у Сербии антизападного или русофобского курса Политика, 16:41
Стать здоровее «в цифре»: дизайнерские разработки для заботы о себе Индустрия 4.0, 16:40
Канада ввела санкции против Кабаевой и Россельхозбанка Политика, 16:39
Пророссийские власти Херсона высказались за вхождение в состав России Политика, 16:39
Путин поддержал идею дать «Героя России» спасшему сослуживцев лейтенанту Политика, 16:37
Правительство выделило более ₽0,5 млрд на индустриальный парк «Узловая» Пресс-релиз, 16:29
Акционеры ЛУКОЙЛа досрочно прекратили полномочия Алекперова Бизнес, 16:29
Africa Intelligence узнал об отзыве украинских вертолетов из Мали Политика, 16:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:23
Чек-лист для стартапера: как сохранить бизнес в новой экономике Экономика инноваций, 16:20
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Война санкций ,  
0 

Канада ввела санкции против Кабаевой и Россельхозбанка

Под ограничения также попали Инвестторгбанк и управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании

Канада расширила антироссийские санкции и включила в них 22 физических и четыре юридических лица, говорится в сообщении правительства страны.

Из санкционного списка на сайте правительства страны следует, что под ограничения, в частности, попали председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», олимпийская чемпионка Алина Кабаева, а также Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.

«Эти меры являются последним примером непоколебимой приверженности Канады Украине и ее народу. Эти меры также демонстрируют, что Канада является лидером в широких международных усилиях по привлечению российского руководства к ответственности и защите суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», — говорится в сообщении правительства.

Канада запретила экспорт в Россию предметов роскоши и ввела новые санкции
Политика
Фото:Mary Altaffer / AP

С начала военной операции на Украине Канада объявила уже о нескольких пакетах санкций против России. В частности, в марте Оттава ввела санкции против российских бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова, главы ЦИК Эллы Памфиловой, а также Минобороны, СВР, компании «Сухой» и др. В тот же месяц Канада объявила об ограничениях в отношении 160 членов Совета Федерации, а в начале апреля — против главы «Норникеля» Владимира Потанина, главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона, основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга и еще шести россиян.

18 мая министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино заявил, что всем россиянам, попавшим под санкции, запретят въезд в страну, в том числе президенту Владимиру Путину. Два дня спустя Оттава расширила санкционный список, добавив в него 14 россиян, включая главу РЖД Олега Белозерова и невестку спикера Совфеда Валентины Матвиенко Юлию. Тогда же Канада запретила ввозить из России предметы роскоши, в частности алкогольные напитки, морепродукты, рыбу и алмазы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как российский аналог LinkedIn заменил Facebook* и что там делает бизнес
Кейсы
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro
Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: George Milton / Pexels Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку
Статьи
Pro
Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется
Статьи
Pro
Фото: Helena Lopes / Pexels Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно
Статьи

В ответ российский МИД ввел санкции против канадского премьер-министра Джастина Трюдо, его жены и еще более 300 канадцев. Президент Владимир Путин ранее указывал, что «санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны». Однако, по его словам, до полного кризиса ситуация не дошла и у «партнеров» страны «присутствует понимание того, чем это чревато и чем грозит для всех».

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Канада Алина Кабаева санкции Военная операция на Украине Россельхозбанк РФПИ РВК
Материалы по теме
Трюдо анонсировал «национальный мораторий» в Канаде на владение оружием
Общество
Канада запретила экспорт в Россию предметов роскоши и ввела новые санкции
Политика
МИД ввел санкции против жены премьер-министра Канады
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter