Канада ввела санкции против Кабаевой и Россельхозбанка

Под ограничения также попали Инвестторгбанк и управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании

Канада расширила антироссийские санкции и включила в них 22 физических и четыре юридических лица, говорится в сообщении правительства страны.

Из санкционного списка на сайте правительства страны следует, что под ограничения, в частности, попали председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», олимпийская чемпионка Алина Кабаева, а также Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.

«Эти меры являются последним примером непоколебимой приверженности Канады Украине и ее народу. Эти меры также демонстрируют, что Канада является лидером в широких международных усилиях по привлечению российского руководства к ответственности и защите суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», — говорится в сообщении правительства.

С начала военной операции на Украине Канада объявила уже о нескольких пакетах санкций против России. В частности, в марте Оттава ввела санкции против российских бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова, главы ЦИК Эллы Памфиловой, а также Минобороны, СВР, компании «Сухой» и др. В тот же месяц Канада объявила об ограничениях в отношении 160 членов Совета Федерации, а в начале апреля — против главы «Норникеля» Владимира Потанина, главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона, основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга и еще шести россиян.

18 мая министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино заявил, что всем россиянам, попавшим под санкции, запретят въезд в страну, в том числе президенту Владимиру Путину. Два дня спустя Оттава расширила санкционный список, добавив в него 14 россиян, включая главу РЖД Олега Белозерова и невестку спикера Совфеда Валентины Матвиенко Юлию. Тогда же Канада запретила ввозить из России предметы роскоши, в частности алкогольные напитки, морепродукты, рыбу и алмазы.

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В ответ российский МИД ввел санкции против канадского премьер-министра Джастина Трюдо, его жены и еще более 300 канадцев. Президент Владимир Путин ранее указывал, что «санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны». Однако, по его словам, до полного кризиса ситуация не дошла и у «партнеров» страны «присутствует понимание того, чем это чревато и чем грозит для всех».