Кремль пообещал ответить на «незаконные» санкции Канады

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Санкции, которые были введены Канадой в отношении российских силовиков и чиновников, являются незаконными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, будет ли Москва каким-либо образом на них реагировать, Песков ответил утвердительно. «Предпримем», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Правительство Канады ввело санкции за нарушение прав человека в отношении девяти россиян днем 24 марта. В список, в частности, попали директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генеральный прокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов и заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

МИД Канады сообщил, что в их отношении вводится режим замораживания активов. В соответствии с положением о санкциях, на территории страны, а также за ее пределами запрещаются любые действия с имуществом указанных лиц, а также предоставление им финансовых или смежных услуг. Помимо этого попавшие в санкционный список не смогут въехать на территорию Канады.