Глава разведки Украины заявил о диверсиях в России и «партизанах»

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что атаки на территории России будут происходить, но не уточнил, имеют ли украинские власти отношение к ним

Кирилл Буданов (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Атаки и диверсионные операции на территории России «проводятся везде, и они проводились и будут проводиться в России и во многих других местах», заявил в интервью Financial Times начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он не уточнил, стоит ли за этими действиями украинское руководство.

Буданов отметил, что на территориях, которые российские войска в ходе боевых действий взяли под контроль, ведется партизанская деятельность. Глава разведки напомнил о подрывах автомобилей в Херсонской области, в результате одного из которых погиб чиновник.

Российские объекты и территория страны несколько раз подвергались атакам. 20 июня три человека пострадали, семеро пропали без вести при ударе ВСУ по трем вышкам «Черноморнефтегаза» в Черном море. 26 июня платформу компании вновь обстреляли, на этот раз пострадавших не было.

22 июня начался пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области. На предприятии случившееся назвали результатом «террористических действий»: причиной возгорания стало падение двух украинских беспилотников.

Населенные пункты в граничащих с Украиной регионах России с начала военной операции не раз подвергались обстрелам. В Курской, Брянской, Белгородской областях, в отдельных районах Крыма действует желтый уровень террористической опасности.

О терактах сообщали и в Херсонской области, которой после взятия региона под контроль российскими военными управляет военно-гражданская администрация (ВГА). ТАСС и «РИА Новости» 18 июня сообщили о покушении на главу местного УСИН Евгения Соболева. По данным источников госагентств, его доставили в больницу с ранениями, его жизни ничего не угрожает. Спустя несколько дней глава ВГА села Чернобаевка Юрий Турулев рассказал, что на него совершили покушение: на дороге сработал фугасный снаряд. Турулев получил небольшие осколочные ранения и легкую контузию, больше никто не пострадал. 24 июня власти Херсонской ВГА сообщили о гибели в результате взрыва начальника регионального управления молодежи и спорта Дмитрия Савлученко. Власти признали случившееся терактом.