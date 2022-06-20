Власти сообщили подробности удара по буровым платформам в Черном море

Сенатор Ковитиди: при ударе по буровым платформам в Черном море тяжело ранены три человека

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе со стороны Украины по трем платформам со 109 работниками. По словам сенатора от республики Ольги Ковитиди, пострадавших на двух платформах нет, на третьей три человека тяжело ранены

Фото: Сергей Фоменок / VK

При ударе по буровым платформам в Черном море тяжело ранены три человека: у одного осколочные ранения, еще у двоих ожоги. Об этом сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, слова которой приводит «РИА Новости».

«Трое раненых, у двоих сильные ожоги, еще у одного человека сильное осколочное ранение, посекло ноги», — сказала Ковитиди, отметив, что в настоящее время судьба еще семерых сотрудников платформы выясняется.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил в эфире телеканала «Россия 24», что на платформах в момент удара, который был нанесен украинскими силами, находились 109 человек, 21 человек эвакуирован. От удара сильно пострадала одна из трех платформ, на которой находились 12 человек.

Ковитиди уточнила, что удар пришелся на платформы «Черноморнефтегаза», расположенные на месторождении Одесское в 71 км от Одессы. Сильнее всего пострадала платформа БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет — на них лишь «срезало верхушки» буровых установок. Ковитиди сообщила, что работники платформ успели перед ударом «сбросить газ», что помогло предотвратить масштабный взрыв, при котором пострадали бы месторождение и, вероятно, Одесса.

В настоящее время добыча газа на этом месторождении приостановлена.

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О нанесенном утром ударе ранее сообщал Аксенов. По его словам, в спасательной операции были задействованы военные авиация и корабли, спасти утром удалось пятерых человек, в том числе трех раненых. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики отмечал, что удар был нанесен ракетой.

В марте 2014 года власти Крыма национализировали имущество украинских госкомпаний «Черноморнефтегаз» и «Укртрансгаз», создав на их базе республиканские предприятия. Глава Верховного совета республики Владимир Константинов заявлял тогда, что власти Крыма взяли под охрану месторождения нефти и газа в Черном и Азовском морях, а также газовые и нефтяные платформы «Черноморнефтегаза».

В середине декабря 2015 года «Черноморнефтегаз» переместил в территориальные воды России находившиеся тогда на украинском Одесском газовом месторождении две буровые установки B-312 «Петр Годованец» и B-319 «Украина». Перестановка буровых вышек «Черноморнефтегаза» была связана с рисками их ареста из-за иска «Нафтогаза Украины». 23 декабря Печерский районный суд Киева наложил арест на установки «Петр Годованец» и «Украина» по ходатайству Генпрокуратуры Украины в рамках уголовного дела, возбужденного в апреле 2014 года. Буровые установки были куплены еще в 2011 году на кредит, который «Нафтогаз» выделил «Черноморнефтегазу», бывшему в то время его дочерней компанией. Компании начали судиться из-за возврата средств еще до присоединения Крыма к России.