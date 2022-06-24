Власти Херсона сообщили о гибели главы управления спорта при теракте

По предварительным данным, при взрыве погиб начальник регионального управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, власти признали случившееся терактом

Фото: Максим Туманов / ТАСС

Взрыв произошел в Херсоне, по предварительным данным, один человек погиб, передает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) Херсонской области.

«Информацию о взрыве подтверждаем. Сейчас группа выехала на место, разбираются. Данных никаких. Пока, по предварительной информации, погиб один человек», — отметили в администрации. Позднее ее представители уточнили «РИА Новости», что при взрыве погиб начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Власти признали случившееся терактом.

По словам представителя ВГА, взрыв произошел утром 24 июня в городском микрорайоне ХБК. По данным корреспондента ТАСС, повреждения получили как минимум две машины.

Ранее в июне неизвестные подорвали личный автомобиль главы херсонского управления службы исполнения наказаний (УФСИН) Евгения Соболева, передавали «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. Чиновника госпитализировали, его жизни ничто не угрожало.

В конце мая в результате покушения пострадал глава городской администрации Энергодара в Запорожской области Андрей Шевчик. В подъезде его дома также произошел взрыв, кроме него ранения получили два охранника. В СК России тогда говорили, что Шевчику начали угрожать после того, как он занял пророссийскую позицию.

Также о покушении на свою жизнь говорил глава военно-гражданской администрации села Чернобаевка Херсонской области Юрий Турулев. По его словам, неизвестные подорвали его автомобиль, когда он выезжал на работу, с помощью фугасного снаряда.

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение. Российские войска установили контроль над Херсоном 2 марта. О том, что военные заняли Херсонскую область, российское Минобороны сообщило в середине месяца. Также под их контроль перешла Запорожская область. В Херсоне и других городах Херсонской и Запорожской областей появились военно-гражданские администрации. Украинские власти считают их коллаборантами. На них заведены дела о госизмене.

